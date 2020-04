Expósito: “¿No será más rentable cobrar de la 'teta' pública que trabajar?”

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, agradece la labor de los servicios de limpieza durante esta crisis sanitaria, las negociaciones de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia y la escasa mano de obra nacional en España.

Esta mañana he ido al punto limpio. Me ha dicho el señor que estaba allí ateniéndonos que se podía ir y que por eso estaban abiertos. Lo que ha lamentado es no poder ayudarme a descargar porque, lógicamente, no deben tocar cosas ajenas y menos ahora.

El aplauso de Expósito a los servicios de limpieza

Y me he dado cuenta de que los servicios de limpieza estaban a tope. Y que hablamos poco de ellos. Porque ellos también desinfectan, te limpian la acera, te recogen los rastrojos, si tienes la suerte de tener jardín. Ellos, los barrenderos y los del camión o mi amigo del punto limpio, SI que están expuestos.

Tan expuestos como poco reconocidos. Hablamos mucho, y con razón, de los uniformados. Pues los servicios de limpieza municipales también van de uniforme. Fosforito, verde manzana y gris, armados con un carro y cepillo, con manguera o un camión, con una grúa o con guantes.

Expósito analiza las negociaciones europeas

Camino del punto limpio, muy cerca por cierto de Cope Tres Cantos, iba escuchando el boletín de las 11 horas y la previa de la Cumbre Europea. He escuchado a Angela Merkel en el Parlamento alemán.

Se confirma que Europa vuelve a ser la solución. Me parece evidente que la Unión Europea vuelve a ser la solución ante la crisis económica que nos estalla (en presente) en la cara.

El otro día dijo el Papa Francisco que Europa debería, deberíamos volver a nuestros valores fundacionales. Y es verdad. La clave está en volver a los Valores como Civilización Europea. Y se nos olvida.

Desde el punto de vista financiero está claro entre Rusia y Estados Unidos. China como socio, espía, inversor y rival; todo junto. Ya lo ha dicho esta misma mañana Angela Merkel: No debemos olvidar que, menos mal, que Alemania conduce la locomotora.

Pero es que, además, en esta Europa nuestra los equilibrios han cambiado. Porque tras la crisis del coronavirus, por ejemplo, Portugal y Grecia salen muy reforzadas mientras España e Italia, qué quieres que te diga.

Otra clave interesante es quienes van a negociar y a pedir ayudas en nuestro nombre. Y aquí surge la gran dificultad: ¿Un Gobierno con Podemos es la mejor tarjeta de presentación?

Evidentemente, casi nadie pone en cuestión una renta básica lógica y necesaria, pero ¿por cuánto tiempo? Si yo fuera un contribuyente holandés o alemán también me preguntaría ¿quién va a gestionar esas ayudas al sur de Europa?, ¿Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, niños y niñas?, ¿para siempre?

La actual Unión Europea nace tras la II Guerra Mundial y ha resultado ser la mejor región del mundo para tantas cosas. Ha sido una aventura de éxito. Ahora debe ser la solución, a pesar de todos sus problemas. Como cometamos el error de provocar una "menos Europa", habremos caído en un error para la historia.

Por eso, también, son importantes los socios. Por eso y por tantas cosas más, los populismos son el antieuropeismo. Lo mismo los ultras del Este, la ultraderecha alemana u holandesa, que los independentistas locales o los bolivarianos de turno.

En Bruselas y Estrasburgo siempre se han ido turnando socialdemócratas, conservadores y liberales. Podríamos tomar ejemplo.

El análisis de Expósito sobre la mano de obra

Y un último apunte, en clave económica y laboral también. ¿Cómo se les explica a los europeos o a los empresarios del campocómo se justifica que se pueden ir al garete sus cosechas por la sencilla razón de que no hay quien las recolecte?

Resulta que se paga el subsidio de paro, se les compagina con el sueldo y aun así, no hay mano de obra. Lógicamente; inmigrantes no hay ni se les espera. ¿somos conscientes de lo que eso significa socialmente hablando?

Yo entiendo que no es muy Popular --o si-- lo que voy a decir y que a lo mejor no es políticamente correcto... pero... ¿no será que es más rentable cobrar el subsidio (llámese PER, renta o paro) más rentable cobrar de la teta pública que trabajar?

Por supuesto que hay mucha gente hecha polvo. Y más que va a haber. Y pobreza infantil y un paro estructural de larga duración. Y que hay que ayudar. Por supuestísimo que sí.

Lo que me pregunto es: en zonas pobres, rurales, con tasas de paro antes del coronavirus tasas del 35 y 40 por ciento de desempleo ¿cómo es posible que no haya mano de obra nacional para recoger frutas y verduras del campo?

Me lo expliquen. O casi mejor que no, que no me lo expliquen, porque ya lo sé.