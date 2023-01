Expósito: "Los líderes del procés más cobardes, los que huyeron, ya preparan las maletas para volver a casa"

Audio

Protagonistas de la semana y vaya semanita. Los tropecientos genios de la Moncloa pensaban que con la Navidad pasaría todo, que pelillos a la mar (o pelillos a las urnas) y resulta que sigue el goteo de violadores sueltos (aunque les dé la risa) y empieza el goteo de corruptos premiados. Lo de los etarras ya está descontado. Hoy otra tanda de asesinos acercados, entre ellos, los que mataron a Ernest Lluch.

Resumen, pues, de la semana a la espera de la siguiente. Por orden de aparición:

Uno. Los Presos de ETA, protagonistas del pasado finde. Batasuna ya ha marcado la tarifa del siguiente chantaje: "Etxera". "A casa". Y punto. Del "no, no y no, nunca pactaré con Bildu, cuántas veces más quiere que se lo diga" a los acercamientos masivos. Y ahora, a casa. ¡Qué papelón, Marlaska, qué papelón!

Dos. Brasil. Otra explosión del populismo rampante en Hispanoamerica, en Estados Unidos, en Europa y (se siente) en España. Y si les pica, que se arranquen, ya lo decía mi abuela. Porque el procés y sus protagonistas, como Podemos y sus súbditas son eso:populismo. En Brasil invaden las instituciones y aquí cogobiernan las mismas instituciones. ¿Qué es peor?

Tres. Tercer protagonista: José Antonio Griñán, que por ahora se libra de la cárcel (no seré yo quien se mofe o dude de su enfermedad) pero me surge una duda ética y moral. ¿No resulta extraño que todos los altos cargos socialistas de aquella Junta de Andalucía, a su cargo, estén en la cárcel y el jefe no? ¿Tú lo harías con tu equipo?

Cuatro. Reapareció el caso Acuamed e hicimos memoria. De aquellas desaladoras de Zapatero y Cristina Narbona (actual presidenta del PSOE, por cierto), al tesorero del PSOE valenciano reconociendo el trinque. Y Ximo Puig tó pancho y en la memoria los casos de Rita Barberá o Francisco Camps.

Cinco. Y estalló el ex príncipe Harry. Porque digo yo que ya se le habrá acabado el chollo. ¡Qué espectáculo! Y lo peor, más allá del corazoneo y el Sálvame a la british... lo dicho por el niñato este sobre los 25 talibanes que habría matado en Afganistán. Más allá de la frivolidad de la pareja. Qué deshonor y qué bajeza. ¡Qué bocazas!

Seis. Estaba cantado. Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Objetivo (objetivo personal de Pedro Sánchez) conseguido. Y me vino a la cabeza. Cuento mi experiencia personal.

Siente. En estas que conocimos lo dicho por la secretaria de Estado de Igualdad, alias PAM, riéndose de sus propios chistes sobre los violadores libres gracias a la chapuza de la ley del sí es sí. Y me ratifico. Esta tiparraca no engaña a nadie. Ni ella, ni su jefa, ni las otras súbditas del Líder supremo Pablo Iglesias. La culpa de la ley y de que esta siga ahí es de quien la nombró y la mantiene. Un tal Pedro Sánchez.

Ocho. Y Puigdemont volvió a asomar la patita. Pegándose la vidorra padre todavía se pone chulo. Mientras Aragonés y Junqueras se chulean por haber redactado el nuevo Código Penal, los líderes del procés más cobardes (los que huyeron), ya preparan las maletas para volver a casa.

Nueve. Y el incesante goteo de agresores sexuales premiados gracias al Gobierno. Ya van unos 170. Y las víctimas asqueadas, despreciadas y olvidadas. ¡Toma ya feminismo de pacotilla!

Y diez, y mi posdata. ¿Y las encuestas? ¿Las encuestas qué? ¿No tienes la impresión de que a pesar de todo no pasa nada? ¿Que los etarras, los violadores, los corruptos no cuestan un puñetero voto? A lo mejor me equivoco, pero me da a mí que o no decimos la verdad o este, estas y estos son capaces de seguir gobernando.