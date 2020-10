Ángel Expósito: "El PP sigue en un post Congreso para sustituir a Rajoy y, si me apuras, a Aznar"

Audio

Parto de la base de que los políticos y los periodistas, los periodistas y los políticos nos retroalimentamos en exceso, lo que nos provoca, a unos y otros, que nos alejamos de lo cotidiano.

Que la moción de censura de Vox contra Sánchez --y ya de paso, contra Pablo Casado-- es interesante, pues lo contamos y lo opinamos. Que la última patochada de Echenique o Irene Montero es inenarrable pues intentamos contenernos. Que el procés continúa. Pues eso, a su tran, tran. Y a la vez, estos y estas, con que si usted es un fascista, usted un golpista, yo soy progresista y reformista y aquel un ultra de la plaza de Colón.

El líder de VOX, Santiago Abascal. EFE/MariscalMariscal

¿Se dan cuenta del espectáculo?

1.- Al PSOE no lo reconoce ni la madre que lo parió. Sánchez, el principal cliente de Iván Redondo, manda desde su escaparate como si fuera Luis XIV. El día menos pensado aparece con el pelucón de monarca absolutista. Y no hay nadie, salvo Felipe González y algunos veteranos, que se atrevan a toser a Su Persona.

Por el poder, todo por el poder y nada más que por el poder. Y por el marketing, por supuesto. Incluso con esos socios.

2.- El PP parece que sigue en el post congreso para sustituir a Rajoy y, si me apuras, para sustituir a Aznar. Como en su día le dijo Pio Cabanillas Gallas a Adolfo Suárez... ahora habría que decirle a Pablo Casado aquello de: "Cuerpo a tierra que vienen los nuestros".

Es como si el PP no se diera cuenta de que gobierna en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia o Murcia. Con líderes de primera, por cierto.

3.- Vox. Por orden de representación parlamentaria, protagoniza una moción de censura muy inteligente en clave egoísta porque va a rentabilizar el enorme cabreo de millones de españoles que, sencillamente, no entienden nada. Solo entienden de su propio desastre.

El problema de esta moción de censura que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están encantados con ella porque es más una moción contra el PP que contra el Gobierno. Y así lo está vendiendo la factoría Ivan Redondo Productions.

4.- Podemos. Un caso paradigmático. Nunca un partido en caída logró tanto poder. Nunca un político tan anti sistema llegó tan alto en una democracia más o menos normal. Y ahí le tienes a Pablo Iglesias... que parece Churchill.

Un Churchill, eso sí, que sigue a pies juntillas la hoja de ruta que le enseñó --y le pagó, por cierto-- Hugo Chavez y el ayatolá de turno.

5.- Ciudadanos. ¿Dónde está Ciudadanos? ¿A qué juega o con quién va?

Buena pregunta.

6.- Esquerra Republicana solo tiene un objetivo. Y todo indica que lo va a cumplir. Y ese objetivo es que Junqueras sea presidente de la Generalitat de Cataluña. Y lo va a conseguir --todo pinta-- gracias al Gobierno de España vía indulto, vía blanqueamiento o vía Lola Delgado y Tribunal Constitucional.

A los de Rufián, como ya dijeron en el Parlamento, España les importa un bledo.

7.- El PNV. Ahora a la pasta y a la financiación se le llama pragmatismo. Soy de los cree que el PNV no es Convergencia o como se llamen, pero no porque no quiera la independencia sino porque no les conviene.

Por ese pragmatismo traicionaron a Rajoy y de igual manera traicionarán a Sánchez, si les conviene.

8.- Hablando del rey de Roma. Convergencia, Unió, CiU, Junts pel si, Junts per Cat, o Junts for men. El resumen de esta panda es una secuencia: Pujol, Artur Más, Puigdemont y Torra. ¿Qué puede salir mal?

9.- Batasuna. No cabe mayor vergüenza. Josu Ternera pavoneándose como un héroe, Otegui dando lecciones, los cachorros homenajeando a asesinos ante nuestra cara y el Gobierno de España pactando con ellos hasta la Reforma Laboral.

Y 378 asesinatos de ETA sin resolverse.

y 10.- Y el resto, atomizado, de donde destaca una Ana Oramas (Coalición Canaria) dando lecciones de sentido común pero como clamando en el desierto.

Y MI POSDATA: ¿Qué ocurre?... Pues que tu te preguntarás y con razón: ¿Se han dado cuenta sus señorías y los periodistas de que estoy quebrado, que sigo sin cobrar el ERTE o que voy de cabeza al paro?

Cada vez, en general, nos alejamos más de la gente normal y corriente. Y lo reconozco. En esto, yo tampoco me callo.