Ángel Expósito: "Sánchez no se fía de ninguno de sus ministros"

Audio

Es más que un dicho popular. Hay que reconocer que todo lo que toca lo jo... roba. Dejémoslo así. Pon tu el nombre al protagonista de este periodo de la historia de España que nos está tocando vivir.

1.- El espectáculo de esta semana con las escuchas a los independentistas catalanes, con el espionaje al propio Sánchez y a Margarita Robles, más la comparecencia de la directora del CNI en el Congreso todo es inaudito.

La sarta de errores encadenados, de mentiras, chapuzas y cagadas de todo tipo demuestran el nivel de un Gobierno de rasputines adolescentes. Y lo que es peor, nos sume a todos ante el mundo en un nivel de desprestigio suicida. Con la que está cayendo.

2.- A saber: Sánchez no se fía de ninguno de sus ministros. Los ministros de Podemos no se fían de los demás. En concreto: Nadia Calviño hace de tripas corazón con Yolanda Díaz; Escrivá no soporta a Garzón; Ione Belarra pide la dimisión de Margarita Robles.

Margarita Robles no aguanta más a ninguno, Bolaños (que sólo va a lo suyo) desde que exhumó a Franco se cree Rasputín. Marlaska es otro. Irene Montero no da a basto a poner a parir a Nadia Calviño, el de Exteriores Albares no mira a la cara a nadie tras la rendición ante Marruecos; luego hay unas señoras por ahí que nadie sabe quiénes son ni qué ministerio ocupan. Da igual.

Y por último un indepe catalán de Ada Colau que es ministro de Universidades al que no compensa ni que le pinchen el teléfono.

Ese es nuestro Consejo de Ministros. Desde el cariño.

3.- La política exterior es un disparate. Nos espía Marruecos, Mohamed nos invade Ceuta, Sánchez esconde al líder polisario, y ahora nos bajamos la chilaba hasta los tobillos ante Mohaned.

Somos capaces de recibir a Delcy Rodríguez, de hacer el ridículo a la carrerilla junto a Joe Biden. Somos capaces de montar una Cumbre de la OTAN a la vez que medio Consejo de Ministros se manifiesta contra la OTAN y a favor de Putin.

4.- Aquí Su Sanchidad indulta a los golpistas catalanes a la vez que los espía dentro y fuera de la cárcel. Antes y después. Y todavía hace pagar el pato de su cinismo sin límites a Paz Esteban.

5.- La Justicia echa las muelas. Y menos mal que Bruselas paró en seco el estropicio que tenían preparado para el Poder Judicial. El espectáculo de Dolores Delgado (la Lola que diría Villarejo) es bochornoso ante la carrera fiscal y ante la Judicatura.

6.- El desprestigio hacia las Fuerzas de Seguridad es insoportable. Lo del ministro del interior --qué papelón Marlaska, qué papelón-- es un insulto. Los agentes de Inteligencia, los diplomáticos, la Guardia Civil, la Policía o las Fuerzas Armadas soportan un desprecio constante desde el propio Gobierno.

7.- La Educación. Inexplicable. ¿Qué demonios buscan? ¿Cómo pueden estar tan ciegos ante un suicidio tan evidente? Y todavía Isabel Celáa resulta premiada con la vidorra padre como embajadora de España ante el Vaticano. Sencillamente surrealista.

8.- Sobre los socios insaciables. E impresentables. Pero no van a romper ni de coña, solo que están en campaña electoral constante. Y esta movida de los espías les ha venido de perlas para sacar la cabeza. Desde Puigdemont al PNV pasando por Rufián, Junqueras y Aragonés. ¡Hasta donde habrá llegado el despropósito que el tal Torra ¿Te acuerdas? Ha resucitado y amenaza con denunciar al Gobierno.

Ya solo falta que los Pujolone denuncien a Hacienda por que les han permitido robar poco.

9.- Los presos de ETA. El Gobierno sigue premiando a presos de ETA a la vez que la batasuna Mertxe Aizpurúa sonrie tras asistir a la comparecencia de la directora del CNI.

Una y mil veces, gracias Pedro.

¡AH! Y 10 MI POSDATA

¿Qué será lo siguiente? No damos abasto. Por eso le doy alguna idea a Pedro Sánchez. Y gratis. Ya puestos que prohíban el vino, que Argelia cierre del todo el gas a España, que vuelva Abalos ahora como ministro de Exteriores y que de una vez se haga justicia y Echenique sea ministro también de lo que sea.