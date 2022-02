Ángel Expósito: "Me pregunto si Marlaska o el propio Sánchez podrán mirar a la cara a Ortega Lara"

Audio

Son las ocho, las siete en Canarias. No me da la gana seguir el carril que nos marca la agenda política, el calendario electoral y los argumentarios. Por eso me gustan tanto las exclusivas mías o de otros.

Beatriz Parera y Alejandro Requeijo la han liado parda al destripar en El Confidencial el informe de la Guardia Civil sobre la relación de amistad (por ser suaves) entre el Ministerio del Interior y el mundo Otegui.

Dicho de otro modo, el conchabeo entre el director general de Prisiones (o sea, Marlaska) y Otegui y el asesino Kubati y todo. El descarado y repugnante mercadeo entre presos y el Gobierno. Tú me sacas poco a poco, uno a uno a mis 200 presos y yo te mantengo en la Moncloa.

1.- Presos por poder. Dignidad por la moqueta. El honor de las Víctimas por mantenerse en el machito. Tú y los tuyos.

2.- Otegui hace unos días, ¿te acuerdas?

3.- La transcripción de los mensajes entre Kubati y sus amiguitos del mundo Otegui es brutal. "El lunes quiero entrar al detalle de algunos casos en Madrid el próximo martes tengo una nueva reunión con Angel Luis, el propio Angel Luis Ortiz que escribe "aprovecho para enviarte un cordial saludo". O "también le harán un tratamiento especial"

Los mensajes son brutales. Son vomitivos.

4.- Me pregunto si este director de prisiones, Marlaska o el propio Sánchez podrán mirar a la cara a Ortega Lara, a Dani Portero, Maite Pagaza a Irene Villa, Ana Vidal y así miles y miles de víctimas de estos asesinos.

5.- La pieza de hoy que firman Reque y Bea. Abogados de etarras y expresos de la organización terrorista se jactan en sus comunicaciones privadas de lo que describen como un “tratamiento especial” que reciben en las cárceles. De forma irónica lo llamaban hacerse “un 'doping”.

6.- El informe de casi 500 páginas de la Guardia Civil se obtiene tras la detención de Kubati. Asesino de al menos 13 personas. La Guardia Civil le detuvo meses atrás por organizar homenajes, recibimientos y fiestas a los presos. Le pillaron el móvil y ahí aparecen sus conversaciones con Azcárraga y el resto.

El asesino, el organizador de eventos, el contacto de Otegui es, a la vez, el contacto del ministerio del Interior en toda esta basura.

7.- Hablando de Otegui.



8.- Desde hace dos años me he preguntado retóricamente: ¿No se da cuenta Pedro Sánchez de con quién ha pactado el Gobierno de España?



Han pasado muchos meses y la respuesta es SI. Sánchez sabe perfectamente con quien ha pactado. Con Pablo Iglesias, con Junqueras y Rufián, con Otegui y con Kubati. Lo sabe perfectamente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

9.- Alguien mejor informado que nadie en esto del terror de ETA, uno de los que derrotó a la banda terrorista lo analiza muy clarito: La clave es que los premios a los etarras que viene otorgando Interior desde hace 3 años no son decisiones porque sí, "en cumplimiento de la legalidad", sino que responden a intereses de los propios etarras, cuyos dirigentes (Kubati) son los que marcan a quién interesa premiar y cuándo.

¡AH! Y MI POSDATA. Me lo dijo hace poco Conchita Martín. La viuda del Teniente coronel Blanco, al que ETA reventó en la esquina de su casa en Madrid. "Han matado a mi marido. Sí. Pero no nos han vencido. No a él ni a mi".

Y no se les cae la cara de vergüenza ni a Marlaska, ni a Sánchez.