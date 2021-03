Ángel Expósito: "Me gustaría ver a quién vota Pedro Sánchez el 4 de mayo"

Audio

La bomba informativa explotó a las 12 de este mediodía. Pablo Iglesias deja el Gobierno de España. Luego supimos que quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid. Algo que no se lo cree ni él. A partir de ahí tres claves

Uno. ¿Por qué? En la mente chavista de Pablo Iglesias, un tipo enfermo de poder y ambición, ¿por qué hace esto?

Dos. ¿Cuál es el candidato de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid? ¿Gabilondo o Pablo Iglesias? Yo lo tengo muy claro. El candidato de Pedro es Pablo.

Y tres. Tiene razón Isabel Díaz Ayuso. Tiene toda la razón. Los españoles la debemos una muy gorda, pero que muy gorda. Pablo Iglesias sale del Gobierno.

Al lío. Pablo Iglesias es un tipo obsesionado por su poder. Es un comunista trasnochado, pero muy comunista. Se cree el macho alfa de verdad. Se lo tiene tan creído que se ve como líder de la ONU. ¿Si los inscritos quieren? ¿Tendrá morro? Esto es como si el Ayatola pregunta a sus fieles, un tipo capaz de preguntar si se muda al casoplón en Galapagar, cuando ya tenía la hipoteca, dice que somete a referéndum su decisión. ¡Qué cara! ¡Qué jeta. Qué poca vergüenza.

Otra variable muy interesante es cómo puede uno dimitir en diferido y, para más INRI, designar a sus sucesoras. El tío va, anuncia que se pira, se queda en el despacho hasta el 20 de abril y tiene el cuajo de decidir, antes que el propio Pedro Sánchez, que la vicepresidenta es Yolanda Díaz y que la ministra de no sé qué es Ione Belarra. Me imagino a Margarita Robles llevándose las manos a la cabeza al enterarse de la noticia. Como teníamos poco con Irene Montero como ministra del Gobierno de España, ahora nos colocan a la tal Ione Belarra. Te lo juro. No hacemos más que mejorar.

Por cierto, si Pablo Iglesias no suma con el PSOE en Madrid... ¿Este se va a quedar en su escaño de diputado en la Asamblea de Madrid? Ni de coña. En clave socialista retomo mi segunda gran duda: ¿Alguien se cree que esto no estaba pactado entre Pablo y Pedro? Ángel Gabilondo pega con Pablo Iglesias lo mismo que pegaba con Errejón: nada.

Me gustaría ver a quién vota Pedro Sánchez el 4 de mayo. Sinceramente creo que votará a su todavía vicepresidente. ¡Qué espectáculo! ¡En qué manos estamos! O como dijo Romanones y parafraseó Mariano Rajoy: ¡Joder, qué tropa!.

Y hablando de tropa. Ya nos sabemos el discurso progresista y reformista y feminista y federalista, pacifista y ecologista pero con la mano en el corazón: de verdad Pedro, ¿vas a tragar con que Pablo Iglesias te coloque a quien le dé su testosterona como ministras del Gobierno de España? Y nos quedan dos más en liza. El PP con Díaz Ayuso y Ciudadanos (o lo que queda de ellos) e Inés Arrimadas.

Al final, entre aciertos propios, errores de los contrarios y caricaturas sin pizca de gracia están convirtiendo a Isabel Díaz Ayuso en una mezcla entre Angela Merkel y Margaret Thatcher, solo que en joven.

Esa frase unida a la del alcalde de Madrid dudando de si hoy es 15 de marzo o 28 de diciembre, Día de los Inocentes, lo dicen todo. Veremos qué pasa de aquí al 4 M. Un mes y medio en la política española es una eternidad, pero hoy por hoy, en este minuto y resultado creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid está dando palmas con las orejas por tres motivos:

El contrario del PP se ha dividido en dos: Gabilondo y Pablo Iglesias con Errejón mendigando unas migajas.

Por el centro, Ciudadanos se está suicidando poco a poco. Más les valdría acoger la sugerencia de Toni Cantó e ir de la mano del PP. Antes morir con dignidad que indignamente.

El voto de Vox en Madrid no es comparable al crecimiento de los de Abascal en Cataluña. Isabel Díaz Ayuso se va a llevar al vitsnye del PP, a la mayor parte de Ciudadanos y a mucho votante de Vox. Eso sí, que tenga garantizada la mayoría absoluta el 4M, hoy por hoy, son palabras mayores. Entre tanto politiqueo casi se nos olvida algo importante. Vamos, digo yo que es importante: seguimos en pandemia.

Datos de hoy. Sanidad notifica más de 11.000 nuevos contagios y 166 muertos más durante el fin de semana. La incidencia baja a los 128 casos por 100.000 habitantes. La evolución del virus se ha estabilizado, pero según Fernando Simón no hay garantías de que no se produzcan rebrotes. En total han muerto más de 100.000 españoles por covid durante este año y, a la vez, vamos de cabeza a los seis millones de parados.

Mientras tanto, sus señorías y el Macho Alfa jugando a ser el príncipe de Zamunda. Jugando a ser politiquito en la Asamblea del Insti o de la Facul, y tú rezando por la vacuna, por tu negocio y por tu trabajo.

Ah, y mi posdata. Si creías que habías oído todo escucha. Es Pedro Sánchez sobre Pablo Iglesias. Lo ha dicho en serio, te juro que no es un montaje.Con sus santos sillones.