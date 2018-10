Ángel Expósito: "España, un caso de deshonor único en el mundo"

Ángel Expósito en el estudio de la Cadena COPE

"Son las ocho, las siete en Canarias.

Como sabes, el Congreso de los Diputados va a abrir un debate sobre los límites y los excesos de la libertad de expresión. Lo más llamativo, suprimir o modificar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona, los ultrajes a España y sus símbolos o las ofensas a los sentimientos religiosos.

La proposición de ley surge de Podemos, pero la clave está en el respaldo del PSOE para su admisión a trámite. Ni que decir tiene, votaron a favor ERC, PdeCAT, PNV y fue rechazada por el PP y Ciudadanos que plantearon el riesgo de dar «barra libre» para insultar, incitar el odio o atacar los símbolos y las instituciones del estado con total «impunidad».

Alberto Garzón denunció que ahora mismo hay una regresión en la libertad de expresión y que se persigue a cantantes o tuiteros como el rapero Valtonyc, la tal Cassandra o a Willy Toledo. Te lo juro.

Hasta aquí los hechos de ayer. Ahora mira qué curioso, leo y oigo en abc.es esta información que firma Víctor Ruiz de Almidón: "El PSOE votó en marzo contra la despenalización de injurias a la Corona que ahora apoya: no es la crítica política lo que ustedes quieren despenalizar, sino una forma de violencia la que quieren convalidar», dijo entonces el PSOE a la propuesta que hacía ERC.

ESCUCHA EL MONÓLOGO DE ÁNGEL EXPÓSITO A LAS 20.00 HORAS

Verás, resulta que en marzo pasado, el PSOE votaba en contra, junto al PP, de despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. El PSOE de Sánchez votó en contra a la propuesta entonces de ERC. Hoy ha apoyado una proposición de similares características impulsada por Podemos, en un claro giro para ganarse el apoyo de los independentistas a los presupuestos.

¿Qué ha pasado en estos seis o siete meses? Pues que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y necesita como el comer, los votos de Pablo Iglesias y de los independentistas.

De hecho, este punto que Podemos desarrolla en esta proposición de ley ya fue incluido en el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el acuerdo que suscribieron hace dos semanas para los presupuestos. Ya me contarás tú qué tienen que ver el culo con las témporas. Pero les da igual.

En aquel 13 de marzo, cercano en el tiempo pero políticamente ya tan lejano, el diputado socialista José Andrés Torres Mora dijo: "La libertad no consiste en que pueda calumniar o injuriar a quien me venga en gana. Sino que nadie me pueda calumniar, injuriar o ultrajar a mi cuando le venga en gana». Y se preguntaba si «acaso la violencia verbal no es violencia».

Esto en marzo. Hoy, todo lo contrario.

Pero más allá de los formalismos, las argucias y las excusas, voy a la cuestión de fondo.

1.- Somos un caso deshonor único en el mundo. No hay país, desde el más rico al más pobre. Donde se menospreció el himno, la bandera o al Jefe del Estado.

2.- ¿A qué no hay? A que el tal Valtonyc o el Willy Toledo de turno. ¿A que no se atreven a decir lo que dicen en la puerta de una mezquita o allí, en Arabia Saudí o en Irán?

Y 3.- ¿De verdad en España no hay libertad de expresión? ¿Cómo se entiende, si no, que paguemos el sueldo a Rufián tú y yo q que se le permita a Monedero escupir sus soflamas en televisiones pagadas por Irán?

Y la última clave, a modo de conclusión: Se trata de suprimir o modificar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona, los ultrajes a España y sus símbolos o las ofensas a los sentimientos religiosos.

Insisto, somos un caso de deshonor único en el mundo. Ni en Mali o Estados Unidos. Ni en Irak o Francia. Ni en China o en Australia, se permite escupir a los símbolos. Aquí sí. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez necesita votos para seguir ahí.

¿Qué co...lines hace el PSOE y el Gobierno de España apoyando esta provocación, esta ignominia y esta estupidez?".