Ángel Expósito: "¿Alguien se fía de alguien en esta España nuestra? ¿Entre nuestra clase política?"

Audio

Son las ocho, las siete en Canarias

¿Alguien se fía de alguien en esta España nuestra? ¿Entre nuestra clase política?

Pedro Sánchez no se fía de Podemos, Yolanda Díaz no se fía de Sánchez, Pablo Iglesias no se fía de Yolanda Díaz, Rufián no se fía de ningún ministro y ningún ministro se fía de Rufián, ni de Otegui ni de Puigdemont.

Pero es que Puigdemont solo se fía de los rusos. El PP no se fía ni de Sánchez, ni de los socios, ni de Vox y Vox tampoco se fía de Feijóo.

Y queda el PNV de quienes tampoco se fía ninguno (con razón) y así termino como empecé: Sánchez no se fía absolutamente de nadie, solo se fía de sí mismo y no sé yo. Depende del maquillaje de ese día.

En estas que sigue en todo lo alto el asunto de las escuchas a los independentistas catalanes en sus mil y una variantes. Desde Margarita Robles como objetivo número uno al papelón de Félix Bolaños como una especie de malandrín, pasando por la CUP, Batasuna y cómo no el gran urdidor de todo esto: El ex molt honorable Carles Puigdemont de vacaciones perpetuas.

Y con estos bueyes tenemos que arar.

En este sentido, mi amiga Ana me recuerda El artículo 1 de la Ley 11/2002 reguladora del CNI que define el centro y fija sus deberes.Dice textualmente:

“El Centro Nacional de Inteligencia es el Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.”

Y yo me pregunto: Entonces ¿Dónde está el problema?

El asunto es que estamos jugando con las cosas de comer. Y lo peor es que el alquimista jefe es el mismísimo presidente del Gobierno que en un ejercicio infinito de irresponsabilidad y egoísmo. Es capaz de abrir de par en par en CNI con tal de que Rufián y Echenique dejen de echar espumarajos por esa boquita.

Por cierto, lo conté esta mañana con Herrera y tiene que ver con todo lo anterior.

La Audiencia Nacional reabre el caso del asesinato de Zamarreño.

Recuerda este relato atroz:

Un 11 de diciembre de 1997 a las 11 de la noche ETA asesina a tiros en el Bar Trinche de Irún a José Luis Caso, concejal del PP en Rentería (Guipúzcoa).

Su amigo Manuel Zamarreño asume su cargo en el ayuntamiento a pesar de las amenazas diarias, pero ser concejal era un homenaje a su amigo José Luis.

Hasta su familia le advertía de que era muy peligroso pero decidió seguir con pintadas en la calle con su nombre, su foto en una diana en el portal de su casa, gritos desde los balcones, incluso llegaron a quemarle el coche. Duró 34 días en el puesto. El 25 de junio de 1998, como cada mañana, salió a comprar el pan junto a su escolta Juan María Quintana. Era un día de lluvia la panadería estaba a solo 50 metros.

El Comando Donosti hizo reventar una moto con tres kilos de amosal. La imagen de Manuel Zamarreño tirado en el suelo entre dos coches no se olvida. El ertzaina resultó herido muy grave. Aún sufre secuelas. Hoy la noticia es que ese mismo juez, 24 años después, procesa a Irantzu Gallastegui, Alias Amaia y pareja de Txapote, como otra de las autoras del crimen. Esta bestia ya fue condenada por matar a Miguel Angel Blanco.

Ahora se enfrenta a una pena de entre 20 y 30 años y tiene que depositar 500.000 euros de fianza.

Por cierto, el año pasado Marlaska premió a Txapote y a esta asesina con el acercamiento a casa.

Insisto ¿Un Estado no tiene derecho a protegerse de esta banda aunque el propio Gobierno los indulte, los blanquee y pacte los Presupuestos?

¡AH! Y mi posdata sobre la guerra y las mujeres ucranianas refugiadas con sus hijos. Un amigo que tiene acogida a una familia en su casa. En su pueblo me cuenta

"He ido al colegio a apuntar a los dos niños ucranianos de 3 y 6 años y me han dicho que no le pagan el comedor, las clases extraescolares y la clase de la mañana porque para eso necesitan el certificado de vida laboral de la madre para demostrar lo que gana".

¡Son refugiados de guerra y le han bombardeado los rusos su trabajo! Esto se está pasando de la raya, lamenta.

¿Te lo puedes creer? Pues es tal cual.