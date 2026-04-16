"No puedo dejar de sentir melancolía al ver la valentía con la que una política católica cierra filas con el Papa en Italia y lo comparo con nuestra derecha"

El enfrentamiento entre Donald Trump y el Papa León XIV ha escalado hasta un nivel sin precedentes, con el expresidente de Estados Unidos atacando directamente al pontífice a través de las redes sociales. En el programa 'La Linterna' de COPE, el filósofo Diego Garrocho ha analizado en su sección 'Filosofía de Bolsillo' esta controversia, donde el Papa ha respondido con un llamado a la serenidad y la paz, pidiendo "no le dejemos solo en esta defensa de la paz".

Un presidente fuera de control

Garrocho constata que Trump está fuera de control y "no cumple con nada de lo que cabría esperar en un político conservador". El filósofo señala que el magnate comienza a destruir su propio patrimonio electoral, traicionando las promesas que le granjearon un notable éxito entre los católicos, de los cuales un 55% le votó. Estas acciones se producen mientras, según Garrocho, "los socios de Trump en España siguen agazapados y mirando para otro lado".

Los ataques de Trump no se han limitado a un solo mensaje. El republicano ha calificado al Papa León XIV de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", atribuyéndole una supuesta oposición a las campañas militares en Venezuela e Irán. En una comparación personal, Trump llegó a decir: "Me cae mucho mejor su hermano Louis (Prevost) que él, porque Louis es todo MAGA", en alusión a su movimiento 'Make America Great Again'. Puedes leer más sobre las críticas de Trump al Papa aquí.

EFE Presidente de Estados Unidos Donald Trump

El expresidente ha llegado a asegurar que el Pontífice fue elegido por interés para contrarrestar su presidencia. "No figuraba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense", ha afirmado Trump, sentenciando de forma contundente: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano". Finalmente, le ha instado a "enderezar el rumbo como Papa" y "dejar de complacer a la izquierda radical".

La rotunda defensa de Meloni

Frente al silencio en otros lugares, destaca la rotundidad con la que se ha expresado Giorgia Meloni defendiendo al Papa. La primera ministra italiana ha calificado las declaraciones de Trump como "inaceptables" y ha expresado su total solidaridad con el pontífice. "He expresado mi solidaridad al papa León, y le digo más, yo no me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos, no en esta parte del mundo, así que no estoy de acuerdo, y ya se lo he dicho", ha declarado Meloni. El Papa, por su parte, ha mantenido un mensaje de paz frente a la agenda de guerra.

No me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos"

EFE EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Esta firmeza le ha valido a Meloni el apoyo de su propia oposición, especialmente después de que Trump respondiera a la primera ministra "como suele desde la descortesía y el insulto", según el análisis de Garrocho. La respuesta del Papa a Trump ha sido clara, cumpliendo su función como discípulo de Cristo.

Melancolía por la 'derecha' española

Es precisamente esta valentía de los políticos italianos lo que lleva a Diego Garrocho a una reflexión final. El filósofo compara la firmeza de Meloni y el patriotismo de la política italiana con la actitud de la derecha en España. "Me gustaría ver la valentía de los políticos italianos frente a Trump, la rotundidad con la que una política católica cierra filas con el papa, e incluso el patriotismo de quienes apoyan a Meloni y de quienes están en la oposición, y lo comparo con nuestra derecha, con nuestros supuestos patriotas, y la verdad es que no puedo dejar de sentir un poco de melancolía", ha concluido.