Trump critica al Papa León XIV y le acusa de ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado duramente este domingo contra el Papa León XIV, a quien ha calificado de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior". Según informa Europa Press, el magnate republicano atribuye al líder de la Iglesia católica una supuesta oposición a las campañas militares de su Administración en Venezuela e Irán.

Ataques personales y comparaciones

Trump ha profundizado en sus críticas, afirmando que su connacional "el Papa León XIV es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", además de mostrar "debilidad (...) contra las armas nucleares". En una comparación directa, ha añadido: "Me cae mucho mejor su hermano Louis (Prevost) que él, porque Louis es todo MAGA", en alusión a su movimiento 'Make America Great Again'.

El expresidente ha apostillado que "Él (Louis Prevost) lo entiende, y León XIV no". En esta línea, ha expresado su descontento con la postura del Pontífice: "No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares o que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela".

Una elección por interés

En su ataque, Trump ha defendido que está cumpliendo con su mandato de "reducir la delincuencia a mínimos históricos" y ha alegado que el Pontífice fue elegido por interés. "No figuraba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump", ha asegurado.

Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano" Donald Trump Presidente de EEUU

Incluso ha llegado a afirmar de manera contundente: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano". Además, el magnate ha afeado al Papa "que se reúna con simpatizantes de (el expresidente demócrata Barack) Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda", según sus palabras.

Un llamado a 'enderezar el rumbo'

Finalmente, Trump ha instado al Papa a cambiar de actitud: "León debería enderezar el rumbo como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político". Estas declaraciones surgen tras una semana en la que el líder del Vaticano se ha pronunciado contra la actividad bélica en países como Ucrania, Líbano o Sudán y lamentó la violencia en Irán el pasado miércoles.