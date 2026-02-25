Luis del Val, sobre el 23-F: "Pensar que el hombre que para el golpe de estado pueda morir fuera de España es algo que debería avergonzarnos a los demócratas"

El periodista Luis del Val ha ofrecido en 'La Linterna' de COPE, en una charla con Ángel Expósito, una contundente reflexión sobre el aniversario del 23-F y la figura de Juan Carlos I. Su análisis parte de una premisa que considera una "vergüenza para los demócratas": la situación actual del rey emérito, quien podría fallecer fuera del país que ayudó a consolidar.

Recuerdos de un director en pleno golpe

En aquel febrero de 1981, Luis del Val ocupaba el cargo de director de Radiocadena Española. Ha relatado en primera persona cómo vivió las primeras horas del golpe: "El beso que le di a mi mujer, el pasaporte que cogí con las tarjetas de crédito, y me fui a Madrid, a Ayala 15", donde se encontraba la emisora central. Sin embargo, su plan se vio frustrado al instante. "No seguí, porque había un Jeep del ejército en el portal, entonces no me acerqué", ha precisado.

Tras no poder acceder a su puesto de trabajo, un lugar clave en cualquier intentona golpista, Del Val se dirigió a la calle Cedaceros, donde se ubicaba la sede de la Unión de Centro Democrático (UCD). Allí fue testigo de una escena reveladora: se encontró con varios escoltas de ministros, desarmados y expulsados del Congreso por los golpistas. "Naturalmente, tú sabes lo que supone para un policía que le quiten el arma. Y ahí estaban, pues, en fin, compungidos", ha detallado.

Miedo, vergüenza y una sensación de fracaso

Más allá de la tensión en las calles, Del Val ha puesto palabras a los sentimientos de aquel día. Por un lado, el miedo a lo desconocido, pero también, y en línea con lo expresado por la escritora Julia Navarro en el mismo programa, "vergüenza". El periodista lo ha descrito como "una sensación de fracaso" tras años de lucha, optimismo y esperanza en el futuro democrático del país.

Miedo, por supuesto, porque no sabes qué va a suceder"

Pensar que el hombre que para el golpe de estado pueda morir fuera de España es algo que debería avergonzarnos a todos los demócratas"

Para el comunicador, la figura de Juan Carlos I fue determinante en dos momentos históricos: primero, para hacer posible la Transición y, segundo, para detener el golpe de Estado. Por este motivo, ha reiterado su crítica con vehemencia: "Pensar que el hombre que pone en marcha la transición, sin él hubiese sido imposible hacerla, y que además para el golpe de estado, esté hoy viviendo fuera de España y pueda morir fuera de España, es algo que debería avergonzarnos a todos los demócratas".

La conversación se ha enmarcado en una jornada de gran simbolismo al coincidir el aniversario con la desclasificación de papeles secretos del 23-F. Ángel Expósito ha concluido reafirmando el papel decisivo del rey, quien "en todo momento se puso él y su gente con la constitución y la democracia", en un día en que, según se ha mencionado en el programa, se cierra en gran medida un capítulo de la historia de España.