Julio César Herrero, sobre Pilar Alegría y el caso Salazar: "Así que quedar a comer con un amigo de toda la vida es un error"

El analista de 'La Linterna', Julio César Herrero, ha dedicado su sección 'Zas, en toda la boca' a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. El análisis se centra en las declaraciones de la ministra sobre su comida con Paco Salazar, antiguo secretario de Organización del PSOE de Andalucía, tras ser preguntada por los periodistas después del Consejo de Ministros. El Gobierno intenta así zanjar las distintas crisis que le rodean.

La ministra aragonesa ha calificado el encuentro como un error, mostrando su pesar y decepción. "Ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí, y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido, y fue un error", ha afirmado Alegría. Además, ha añadido que "el dolor y la indignación, y sobre todo la traición" que siente tanto ella como su partido es "absoluto".

"Un amigo es un amigo"

Ante estas palabras, Julio César Herrero ha respondido con ironía, cuestionando la lógica de la ministra. "¿Así que quedar a comer con un amigo de toda la vida es un error porque te has enterado de que es un salido?", ha preguntado en 'La Linterna'. Para el analista, la amistad debería prevalecer, señalando que "un amigo es un amigo [...] y se le quiere aunque sea un guarro". Herrero considera que este episodio se enmarca en un fallo multiorgánico del sanchismo que mezcla corrupción y otros escándalos.

El colaborador de COPE ha recordado a la ministra que Salazar no es un caso aislado y que no debería sorprenderse. "¿Qué pensabas tú? ¿Que como era socialista, es un ser de luz? Pues no, ni él, ni Ávalos, ni Coldo, ni Tito, ni Cerdán", ha enumerado Herrero, en referencia a otros nombres salpicados por polémicas. La mancha del caso Koldo se expande así por Moncloa y amenaza con escalar a la cúpula de Sánchez.

El error gramatical de Alegría

Herrero también ha señalado un error gramatical en el discurso de la ministra. "Si dices, el dolor, la indignación y la traición que siento yo y todo mi partido, tienes que decir, son absolutos, no es absoluto", ha corregido, explicando que un sujeto plural debe concordar con un verbo en plural. "Pero no importa, no salís de una traición y una indignación para entrar en otra", ha sentenciado con sorna.

EFE La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros este martes en Moncloa

Finalmente, el analista ha justificado su 'Zas, en toda la boca' a Pilar Alegría "por ir ahora de víctima y renegar de su amigo", una actitud que ha calificado como "una cosa tan fea". Según Herrero, con esta estrategia, los socialistas corren el riesgo de "acabar dando pena".