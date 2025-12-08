Julio César Herrero, sobre Yolanda Díaz y la Constitución: "Miente al afirmar que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y que la constitución prohíbe especular con la vivienda"

El colaborador de 'La Linterna' de COPE, Julio César Herrero, ha dedicado su sección 'En toda la boca' a analizar unas declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sobre la vivienda y la Constitución. Herrero ha rebatido dos de las afirmaciones principales de la también ministra de Trabajo, a la que acusa de mentir y de cometer errores graves en su interpretación de la Carta Magna.

Un derecho no tan fundamental

La controversia se ha iniciado a raíz de la afirmación de Yolanda Díaz en la que aseguraba que "el artículo 47 habla del derecho a la vivienda. El artículo 47 es un derecho fundamental". Julio César Herrero ha calificado esta aseveración como un "error", argumentando que los derechos fundamentales están recogidos exclusivamente en el capítulo 2 del título 1 de la Constitución (artículos 15 al 29). Por el contrario, ha explicado, el artículo 47 se encuentra en el capítulo 3, dedicado a los "principios rectores de la política social y económica". El debate sobre la naturaleza del derecho a la vivienda surge en un momento en que los expertos esperan subidas de precio suaves en los pisos.

La prohibición de especular: suelo, no vivienda

El segundo punto que ha desmentido Herrero es la aseveración de Díaz de que la Constitución "señala que se prohíbe especular sobre lo que es un derecho fundamental, el derecho a tener una vivienda digna". El colaborador ha sido tajante: "Error, Yolanda". Ha aclarado que el artículo 47 no prohíbe la especulación con la vivienda, sino que establece que "los poderes públicos regularán la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Esta distinción es clave en un mercado donde, según los analistas, la inversión inmobiliaria es segura y rentable, a pesar de los debates regulatorios.

Finalmente, Herrero ha criticado el lenguaje de la vicepresidenta, quien afirmó que "la vivienda hoy no solamente no ha dejado de especularse sobre la misma", una frase que el comunicador ha calificado de confusa. Por todo ello, ha concluido que Yolanda Díaz "se lleva el zasca por mentir". Estas declaraciones se producen en medio de debates sobre políticas de vivienda, donde algunos expertos consideran que los plazos del Gobierno para los alquileres son exagerados.