La mancha del caso Koldo se expande en Moncloa y amenaza con 'escalar' hasta la cúpula de Sánchez: el análisis de José Antonio Zarzalejos

El cese de Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en el gabinete de la Presidencia, ha destapado la caja de los truenos en La Moncloa.

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado este jueves en el programa 'Herrera en COPE' las implicaciones de esta nueva derivada del 'caso Koldo', advirtiendo que "es posible que no pare ahí la cosa y sigan escalando las responsabilidades a primeras figuras del sanchismo".

Un gabinete bajo sospecha

Zarzalejos ha puesto el foco en el gabinete de la presidencia del Gobierno, el cual ha descrito como un aparato megalómano. Por él han pasado nombres clave del 'sanchismo' que ahora quedan señalados, como Iván Redondo, Óscar López, Antonio Hernando, Félix Bolaños y Pilar Alegría, cuya labor como portavoz la mantiene, según el periodista, "mucho más tiempo en la Moncloa que en su ministerio".

Para el colaborador de COPE, "todos los caminos llevan a ese maladado gabinete en el que Salazar, al parecer, se comportaba como un émulo de Ábalos". En última instancia, ha señalado la responsabilidad directa del presidente: "En la cúspide de todo ese aparato, Pedro Sánchez, tan responsable de lo que se hacía en su gabinete, como de lo que hacían Ávalos y Cerdán en el PSOE".

Ministros en la cuerda floja

La situación también compromete a ministros que compaginan su cargo con candidaturas electorales, como es el caso de Pilar Alegría en Aragón o de Óscar López en Madrid. Zarzalejos ha destacado el "realismo" de Alegría al ofrecer sus votos al PP aragonés ante una posible repetición electoral, aunque se enfrenta a un nuevo escollo: "A ver cómo explica el almuerzo con Salazar, al que luego calificó de tipo vomitivo".

Aproximarse a Pedro Sánchez y prestar servicios en su gabinete se ha convertido en un estigma" José Antonio Zarzalejos Periodista

El análisis del periodista en la sección 'Sexto Sentido' concluye con una dura reflexión sobre el desgaste que supone para quienes rodean al presidente. "Aproximarse a Pedro Sánchez y prestar servicios en su gabinete se ha convertido en un estigma", ha sentenciado Zarzalejos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España)

Según ha explicado en los micrófonos de COPE, existe "una montaña de fusibles fundidos, de gente que sirvió a Pedro Sánchez y que ahora están en el cuarto de la basura", en referencia a los colaboradores que han sido apartados tras servir al presidente.