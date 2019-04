El 'vlog' de Expósito: “Cameron, Theresa May, Puigdemont, Torra y Artur Mas”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’, compara a los políticos británicos David Cameron y theresa May con Torra, Puigdemont y Artur Mas.”Pensábamos que estos no eran superables y hete aquí que May y Cameron los están superando, porque lo del brexit está siendo un espectáculo de bochorno…” destaca el comunicador. Los británicos no saben cómo irse de la Unión Europea sin que haya una catástrofe “es un suicidio colectivo” destaca Expósito. este hecho confirma de esta manera que los populismos no son viables y acaban estallando.