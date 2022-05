Ángel Expósito: "El problema del Gobierno es que no les cree nadie"

El problema del Gobierno no son los espías, que quizás también, el problema del Gobierno es su falta de credibilidad.

No conozco a nadie de cualquier tendencia que esta mañana a las 09:30 cuando apareció el omnipresente Bolaños, menos mal que está, porque es el único ministro que trabaja. No conozco a nadie que no haya dicho dónde está la trampa después de descubrise curiosamente hoy 2 de mayo día de la foto de Ayuso con Feijoó, día de las encuestas destrozando a los socialistas. Una semana después de que los independentistas catalanes cabreados y los socios pidiendo la dimisión de Margarita Robles, la semana de la comparecencia de la directora del CNI en el Congreso. Un día como hoy festivo, a las 9:30 de la mañana, aparece Bolaños y anuncia el espionaje de Pedro Sánchez y Margarita Robles hace un año (y a Pegasus).

Es verdad que hace un año ocurrió lo de Ceuta, sí es verdad, que hace un año acaecieron los indultos, también es verdad, pero las casualidades no existen.









Yo imagino a Bolaños mira la bolita, dónde está la bolita, toma la bolita, aquí está la bolita, debajo de esa bolita.

El problema del Gobierno es que no les cree nadie, cualquiera que haya oído la noticia esta mañana habrá dicho ¿Dónde está la trampa, cuál es el argumento final de toda esta argucia? Recuperar la iniciativa. Después de los 'indepes', después de tú Gobierno pidiendo la dimisión del otro medio Gobierno, recupera la iniciativa y gana a la oposición y todos los demás periodistas y compañía, abriendo telediarios, abriendo radios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vete tú a saber cuál es la verdad.