Ángel Expósito: "Si a mí me apoyaran Rufián y los de Batasuna, me preocuparía"

La noticia del día nos empuja a la metáfora esa del dedo que señala a la luna, y no fijamos en el dedo y no en la Luna. El sonido del día es Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno anunciando la rebaja del IVA de las mascarillas. El tema es que esta misma señora, la misma ministra de Hacienda hace pocas semanas que esto que ha anunciado hoy era imposible, por ilegal.

¿Cómo es posible que hace unos días no supiera qué ni cómo hacerlo y ahora lo anuncien como si hubiera descubierto América? ¿Qué es peor? ¿Que no supiera, que no quisiera o que directamente nos estuvieran mintiendo, para variar?

Seamos sinceros. Los Presupuestos Generales del Estado son imposibles. No se sostienen ni por los ingresos, ni por los gastos, ni por el cuadro macro ni en el micro de las mascarillas. Allá quien se lo quiera creer, como al parecer va a ocurrir con Ciudadanos. Menudo jardín sin flores en el que se ha metido Inés Arrimadas. Ella solita.

¿No hay nadie en Ciudadanos que le advierta a la líder del partido que va a ser la siguiente en la interminable lista de engaños de Pedro Sánchez? Cuando Inés Arrimadas exige que se elimine de la Ley de Educación la sandez de que el español deje de ser lengua vehicular me pregunto: ¿quiere decir eso que, al margen del idioma, Ciudadanos se cree los Presupuestos?

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. EFE/MariscalMariscal

Por no hablar de los socios. Si a mi, humildemente, me apoyaran Rufián y los de Batasuna, si me aplaudieran Echenique, Monedero y Errejón, yo me preocuparía.