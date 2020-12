Tema del día en 'La Linterna': ¿En qué consiste la Campaña de Ayuda a la Iglesia necesitada?

Una de las imágenes más surrealistas que he podido vivir en primera persona en los últimos años la encontré en Beirut. La capital del Líbano, un país de difícil equilibrio. Decía el maestro Tomás Alcoverro, corresponsal muchos años allí, que quien dice que entiende lo que ocurre en El Líbano es que se lo han explicado. Pero déjame que te describa esa imagen que tanto me impacto. Te voy a poner en situación. Vamos hasta la corniche, un paseo marítimo de casi 5 kilómetros lleno de palmeras que recorre el puerto. En ese puerto amarran yates que valen millones y los locales de la zona son los más caros del país.

Es un derroche de lujo. Si uno se pone de espaldas al mar y a los yates en el horizonte aparece imagen de la cordillera del Líbano con sus montañas nevadas. Pero si bajas la vista te encuentras edificios de varias plantas que muestran las cicatrices de una guerra civil que duró demasiados años. Nadie se ha encargado de repararlos para no olvidar el pasado. En esos edificios viven hoy miles de refugiados sirios que han encontrado en esas ruinas un lugar donde vivir.4 de agosto del 2020. Hace algo menos de cinco meses.

Puerto marítimo de la capital del Líbano, en Beirut. Eran alrededor de las seis de la tarde cuando se escucha esto.La onda expansiva arrasa prácticamente todo mientras una enorme columna de humo convierte ocupa todo el cielo de una ciudad envuelta en cenizas. Todo fue muy rápido. En tan solo 37 segundos, más de 2.700 toneladas de nitrato de Amonio, explotaron en un edificio en el puerto de Beirut. la detonación provocó 202 muertos y 6.500 heridos.

Además 300.000 familias se quedaron en menos de un minuto sin hogar. Los hospitales de la zona quedaron impracticables. Así lo contaba una de las siete religiosas de la congregación Hijas de la Caridad de San Vicente.Para situarte tengo que decirte que Líbano es uno de los países más pequeños de Oriente Medio que tiene una extensión similar a la de Asturias. Te voy a dar algunos datos.

Uno de cada tres personas que habitan en el Líbano es refugiada, la gran mayoría siria lo que le convierte en el primer país en acogida a refugiados en porcentaje respecto a su población.

De toda la población, el 35% son cristianos. El resto profesan el Islam. Entre los musulmanes encontramos chiítas, que son un 30%, sunitas, un 30% y alauitas, alrededor de un 2%.

Tras años de crisis económica, con una crisis política que ha sembrado el país de manifestaciones en las calles, la aparición del coronavirus y ahora la explosión en Beirut, la capital no ha parado de acumular desgracias. Los barrios cristianos son de los más afectados del país y es por eso que en esta Navidad Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere apoyar a la misión de la Iglesia libanesa. Con nuestro invitado compartí un par de días intensos y un viaje en coche desde Beirut hasta la frontera con Siria.. Fueron algo más de 100 kilómetros hasta la frontera con Siria y en ese viaje descubrí a un tipo feliz, que irradia paz y esperanza.

Aquel viaje fue muy emocionante. Te puedo asegurar que iba con los nervios propios de cuando hacemos uno de estos viajes. Íbamos a cruzar la frontera siria y en el estómago tenía esa sensación de miedo a lo desconocido. Recuerdo que para olvidar esos nervios paramos en una pastelería a la salida de Beirut para comprar unos dulces típicos libaneses. Además según avanzábamos por la autovía nuestro anfitrión me iba señalando el paisaje y me hablaba de su país y de sus gentes.. Así por ejemplo me mostró orgulloso el Santuario de la Virgen de Harissa.

No hay que olvidar que desde septiembre del año 2006 nuestras Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas allí para vigilar permanentemente la línea que separación entre Líbano e Israel. El contingente español se encuentra en la base “Miguel de Cervantes”, cerca de la localidad de Marjayún donde está el Cuartel General del sector Este, liderado por España. Allí, bajo los altos del Golán, puede hacer una idea de lo que es el Líbano.

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los colegios, en los centros de trabajo. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul de COPE.

A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak, la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA 'LA LINTERNA']