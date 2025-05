Pedro Piqueras confiesa a Expósito cómo era su relación con Franganillo y Vicente Vallés cuando eran competencia

Madrid - Publicado el 01 may 2025, 23:04 - Actualizado 01 may 2025, 23:13

El periodista Pedro Piqueras acaba de poner hace unos meses punto y final a una larga y prestigiosa carrera en los medios de comunicación, donde ha sido durante muchos años presentador de informativos, además de diferentes programas de Antena 3, así como director del Telediario de Televisión Española. Ahora ha decidido recoger sus grandes historias y su experiencia en un libro que, más que una biografía, es un testimonio de periodismo.

El periodista presenta 'Cuando ya nada es urgente: llegar, estar y saber irse' en La Linterna, donde ha recordado desde sus inicios hasta su salto de la televisión pública, donde estaba consolidado, a las cadenas privadas, así como su relación con sus compañeros de profesión en los últimos años de carrera.

Su relación con Franganillo y Vallés

Junto a Ángel Expósito, Piqueras ha debatido este jueves sobre la creciente crispación en España y el papel de los medios en un clima político cada vez más dividido. Durante la conversación, ambos coincidieron en señalar la peligrosa tendencia a la polarización, que compararon con un "guerracivilismo" alimentado por discursos extremos.

Y es que Piqueras, exdirector de Informativos Telecinco, ha defendido la convivencia entre profesionales con ideologías distintas, poniendo como ejemplo su relación con colegas como Carlos Franganillo, en aquel entonces en TVE, y Vicente Vallés, en Antena 3. "Nos reuníamos a cenar cada dos meses, no para hablar de información, sino de cualquier cosa. Ser rivales no implica ser enemigos", subraya en COPE. Sin embargo, critica la actitud de algunos sectores que actúan como "hooligans" de su propio relato, distorsionando la realidad hasta convertir opiniones en "verdades absolutas".

La Linterna Pedro Piqueras junto a Ángel Expósito

El veterano periodista ha alertado sobre la propagación de "medias verdades y mentiras completas" en el debate público, un fenómeno que, en su opinión, ha sido incentivado por la clase política. "No deberían haber trasladado su confrontación a la ciudadanía", afirmó, en referencia a la tensión entre partidos. Por su parte, Expósito cuestiona si España está reviviendo el fantasma de la división entre "dos Españas", mientras Piqueras lamenta que cualquier reconocimiento a logros del rival político desate una "revolución". "Si alguien de derechas admite que el paro baja o que el país crece, saltan las alarmas, y viceversa", ejemplifica.

El lado desconocido de Piqueras

Así, el ex de Telecinco se ha sincerado en COPE sobre anécdotas y momentos de su vida que no todo el mundo conoce, como las rutinas diarias al llegar a la redacción de informativos de la cadena. “Una cosa que yo hacía todos los días cuando llegaba a la tele era pasar por las secciones, sobre qué tal estaban, porque tengo la sensación de que con las redes y con los ordenadores, la relación del periodista ya no es directa con el compañero, o sea, que es directa con el aparato”, comenta a su compañero de profesión.

Además, ha recordado el momento viral en el que no puede contener un ataque de risa en directo mientras comentaba un vídeo de un efectivo desinfectando una escalera mecánica durante la pandemia de la Covid-19. Incluso recuerda que no es el único ataque de risa que le dio en directo en su carrera, sino que hay otro con Emma García que no muchos tienen presente y que ocurrió durante un boletín informativo.

“Apareció una imagen de unos tipos que estaban robando a la gente en la carretera y lo hacían con una placa de policía y una pistola de juguete. De las que les vendían a los niños en las ferias, pero muy pequeñas, una cosa increíble. Y con eso atracaban a la gente. Cuando vi la imagen en televisión (porque la ves antes y no le das tanta importancia), al verla proyectada hacia el público, me dio un ataque de risa que no pude seguir”.