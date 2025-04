Nicolás de Pedro: "Los seguidores de Trump han comprado la narrativa de que la guerra de Ucrania es cosa de Biden"

Desde el primer día, prometió firmar numerosas órdenes ejecutivas para reformar Estados Unidos, y lo hizo. Donald Trump celebra sus primeros 100 días en la Casa Blanca con un amplio conjunto de medidas que han alterado profundamente la economía tanto de Estados Unidos como del resto del mundo. Cualquier análisis detallado pierde validez rápidamente ante la imprevisibilidad de un mandatario tan errático como el suyo. Precisamente, el clima de constante incertidumbre está marcando la trayectoria actual de Estados Unidos, dejando al resto del mundo sin saber cómo reaccionar.

Expósito analiza con más profundidad las decisiones del excéntrico Donald Trump en la guerra de Ucrania acompañado de Nicolás De Pedro, Investigador del Instituto Statecraft en Londres, que asegura que "la guerra en Ucrania ha cambiado a peor, con la llegada de Trump, Putin, cree que puede darle la vuelta a la situación en el campo de batalla y conseguir una victoria estratégica".

El efecto Trump tras 100 días en Washington El tema del día Escuchar

Hablar de Trump es sinónimo de revolución y caos. Biden no tenía una política dura con Rusia porque era conocedor que ayudar a Ucrania ponía a todos al borde de una Tercera Guerra Mundial. El sábado se celebró en el Vaticano el funeral del Papa Francisco, allí pudimos ver reunidos a Trump y Zelenski, y para Nicolás de Pedro aquella instantánea "es una imagen muy potente desde el punto de vista simbólico". Pese a ello, el investigador duda del impacto que pueda llegar a tener: "Ucrania se juega su existencia. Si es que tiene un entendimiento con Rusia que va más allá de Ucrania que tiene que ver con el ártico, Israel, Irán, etc. o no es consciente de que le están tomando el pelo. El Kremlin no quiere la paz".

Dentro de una semana empezará la tregua de tres días que anunció el propio Putin, algo que Estados Unidos califica de 'absurda' la medida tomada por el mandamás ruso. "A Rusia le interesa la tregua. Ucrania tiene capacidad para golpear con drones Moscú. El Kremlin ha convertido el desfile del 9 de Mayo, el desfile de la victoria, en un elemento de resarcimiento", sentenció Nicolás de Pedro.

"acabo de empezar"

“Solo acabamos de empezar. Aún no han visto nada”. Con esta declaración en Detroit, Donald Trump celebró sus primeros 100 días de su segundo mandato presidencial con un mitin más propio de campaña que de gobierno.

Trump eligió el condado de Macomb para su discurso, allí el líder republicano ha cosechado amplias victorias electorales y es también donde su discurso de “recuperar los trabajos” resuena con fuerza entre obreros de Ford, General Motors o Stellantis El líder republicano también aseguró que su administración está “frenando el adoctrinamiento de los niños” y “salvando el sueño americano”, un discurso dirigido claramente a su base más conservadora.