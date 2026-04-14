"El Estado ingresaría 3.000 millones de euros más en cotizaciones con la regulación extraordinaria de migrantes"

Ángel Expósito entrevista a José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, sobre el impacto económico de la regularización extraordinaria de migrantes

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes, una medida que podría beneficiar a más de medio millón de personas. En el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, el profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, José Enrique Devesa, ha analizado su impacto económico. Según sus estimaciones, el Estado podría ingresar unos 3.000 millones de euros más en cotizaciones si estas personas se incorporan al mercado laboral, como se ha explicado en el podcast de 'El Tema del Día'.

La regularización de migrantes El tema del día Escuchar

Sin embargo, el experto ha matizado que esta cifra "no va a resolver nada, prácticamente". Devesa ha explicado que esos 500.000 nuevos cotizantes supondrían apenas un aumento del 2% en los casi 22 millones de afiliaciones actuales. Frente a un déficit de 30.000 millones en la Seguridad Social, los ingresos extra representarían "una pequeña migaja", según sus palabras.

Un impacto limitado en el envejecimiento

Respecto al desafío del envejecimiento poblacional, el profesor tampoco considera que esta iniciativa vaya a suponer una mejora sustancial. Aunque los nuevos afiliados sean jóvenes, su peso en el sistema es reducido. Podría rebajar "algo la edad promedio de los cotizantes, pero [poco significativo]", ha señalado Devesa, rebajando las expectativas sobre la reversión de la pirámide poblacional.

Europa Press Ciudadanos marroquíes acuden al consulado rifeño en Almería para documentarse ante la regularización impulsada por el Gobierno

Cubrir los trabajos más duros

El investigador del IVIE sí ha destacado el papel crucial que juega la inmigración en el mercado laboral español. "Están trabajando normalmente en los trabajos más penosos y más duros que la gente que está aquí establecida no quiere", ha afirmado. Vienen a ocupar un hueco importante en sectores como la construcción o el campo, donde se exponen a condiciones difíciles. La guía para entender la regularización extraordinaria de migrantes aclara los pasos y requisitos del proceso.

A pesar del limitado impacto económico, Devesa se ha mostrado a favor de la medida desde una perspectiva social. Considera que es una forma de reconocer que las "500.000 o 600.000 personas que están viviendo aquí en condiciones difíciles" tienen derecho a acceder a los servicios del Estado de Bienestar. "Es una forma de reconocerles que tienen derecho a los elementos del estado de bienestar que todos deseamos", ha sentenciado. Para muchos de ellos, el día de la regularización se vive con gran emoción.

Europa Press Ciudadanos marroquíes acuden al consulado rifeño en Almería para documentarse ante la regularización impulsada por el Gobierno

Es una forma de reconocerles que tienen derecho a los elementos del estado de bienestar que todos deseamos"

Un reto compartido en Europa

Finalmente, Devesa ha recordado que la inmigración no es un fenómeno exclusivo de España, sino un problema común en toda Europa. Según el profesor, todos los países del continente la reciben "de una forma o de otra", ya sea a través de pateras en los países mediterráneos o por otras vías gestionadas por organizaciones. El debate, por tanto, va más allá de las fronteras nacionales.