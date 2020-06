Fernando Jáuregui: “Este Gobierno es una coalición indeseable que supone una ruptura con el espíritu del 78"

El dia de reyes es el dia 6 de enero está lleno de ilusión, de magia. Para los más adultos que han vivo tiempos transición ese dia 6 enero de 2020 supuso una ruptura con el pasado reciente pero para otros muchas más cosas. un antes y después de la política en españa. Justo un día más tarde Pedro Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno. El primer gobierno de coalición de nuestra historia reciente de españa. Una ruptura reciente con el pasado. Fernando Jáuregui presenta su libro ‘La ruptura’.

Para el escritor y periodista, “es el libro que más me ha costado escribir porque la ruptura es verdad, es en tres dimensiones. Hemos vivido 40 años de una manera y eso se quebró el día de reyes y Sánchez hizo el Gobierno que no iba a hacer. Es el primer gobierno de coalición en 80 años”. En este sentido, cree que “es una coalición indeseable que ha supuesto una ruptura con el espíritu del 78”.

En esta conversación entre Ángel Expósito y Fernando Jáuregui, han querido repasar parte de estos 40 años de la política en España Repasar por protagonistas.

Felipe González

“Evidentemente se ha roto el PSOE, no queda ni su sombra. Por fin Felipe González se ha lanzado al ruedo. Cumpliendo un deber. Los ex presidentes no pueden ser jarrones chinos, tienen que aportar su experiencia en cualquier sentido. Felipe González se ha convertido en un agente activo contra Pablo Iglesias. Están pasando cosas muy raras. Ahora por ejemplo aparecen unos papeles de la CIA contra él”.

Mariano Rajoy

“Echo de menos alguna salida suya. De aquí no salimos sin un gobierno de concentración. este gobierno de coalición no puede durar porque tiene dentro de la espoleta de la disolución. Rajoy debería impulsar a Pablo Casado en una determinada dirección. Casado creo que se está equivocando. He criticado a Mariano Rajoy pero le echo de menos. Cometió muchas errores pero le toco vivir una epoca muy dificil, el 155 en Barcelona y tuvo que sacar la quiebra del país. Lo heredó quebrado y es algo que va a pasar al sucesor de Sánchez”.

José María Aznar

“Aznar fue un estadista. Se aferró a unas ideas excesivamente equivocadas en el último trayecto, por ejemplo la Guerra de Irak, pero su primera legislatura pactando con los nacionalistas vascos y catalanes estuvo francamente bien”.

Pablo Iglesias

Es el principio de la crispación nacional. Así de sencillo. Es un falsario. lo que va a hacer estallar el Gobierno es el tema de la monarquía y la república. Pedro sánchez no se puede permitir aspirar a ser el presidente de la tercera república española, como decía Luis María Ansón. El que sí quiere una nueva forma de estado es el vicepresidente del Gobierno y está trabajando por eso. Esa convivencia es imposible. Iglesias tiene perfecto derecho a ser republicano. La defensa de sus principios republicanos debería ser desde la oposición y no desde el Gobierno”.

Pedro Sánchez

“Está haciendo frente con bastante serenidad a la que le ha caído. Pero hay valores e instituciones que se deberían respetar”.

La monarquía

“Creo que es el mejor rey que ha tenido la historia de España, tiene que rodearse de otra gente, está muy mal asesorado, le ha venido todo de golpe. Le ha venido todo mal, la familia, un horror, el propio Gobierno está muy desapegado del rey. Un señor como Iglesias que hace daño a un montón de cosas y una población que se está despegando de la monarquía. La monarquía se tiene que ganar el puesto todos los días trabajando. No estoy seguro de que la princesa pueda reinar algún día”.