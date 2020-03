Despoblación: la lucha de la España Vaciada

No es raro que las personas que viven en los pueblos de la 'España vaciada' extrañen aquellos tiempos en los que en su pueblo había movimiento, gente, VIDA. Con el paso de los años las costumbres fueron cambiando.Primero fue la necesidad la que obligó a muchos a salir a trabajar fuera Más tarde fueron los jóvenes los que empezaron a salir para estudiar. La agricultura era la única salida y la vida les ofrecía la oportunidad de ir a la Universidad. Salamanca, Valladolid o Madrid eran las ciudades en las que emprendían sus aventuras universitarias. Muchos de estos jóvenes nunca han vuelto al pueblo, más allá de unos días en verano para ver a la familia..Se han establecido en sus nuevas ciudades gracias a sus nuevos trabajos y han tenido allí a sus hijos. Mientras tanto, por el pueblo y por la gente ha ido pasando el tiempo.

Pero no todos los pueblos se han ido apagando. Muchos se mantienen aún vivos porque algunos de esos estudiantes, que salieron a las grandes ciudades, sí han regresado. Es el caso de María José. Ella ha vuelto, quiere seguir viviendo en su pueblo pero sabe que sus hijas se irán tal y como hizo ella en su momento. Su objetivo es tratar de convencerlas para que, una vez se formen, regresen a sus raíces.

Y esa es la lucha de la España vacía. La que intenta reinventarse para no desaparecer. La lucha no es sencilla.En los próximos minutos te vamos a contar cómo es la vida en esta España con sus luces y con sus sombras. Te vamos a mostrar cómo funciona la Sanidad, ¿qué ocurre si necesitas seguir un importante tratamiento médico? o ¿qué pasa si tu hijo se pone malo? José Luis es pediatra, 3 pueblos están a su cargo y reconoce que no puede tener un horario convencional.

Y también vamos a hablar con aquellos que regresan buscando la calma y las oportunidades de negocio. En la próxima hora vas a escuchar a gente normal contarnos sus problemas, pedir soluciones, explicar por qué no se van de su pueblo y mostrarnos el amor que le tienen a su tierra. Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA: viaje por la España vaciada.