Así afectan los últimos cambios en Educación a estudiantes, padres y profesores

Apunta: se podrá pasar de curso sin límite de suspensos. No existirán las recuperaciones. Se elimina la calificación numérica y se acaba con las matrículas de honor. La historia no se aprenderá de forma cronológica. Y la Filosofía queda en el aire, no se incluye en las enseñanzas mínimas. Es lo anunciado por el Consejo de Ministros esta semana, su plan de enseñanzas mínimas para la Educación Secundaria.

Estos datos que vamos conociendo son parte del desarrollo de la nueva Ley de Educación es el nuevo currículo aprobado por el Gobierno. Ahora son las comunidades las que van tomando decisiones dentro de su margen de maniobra. Por ejemplo, la mayoría ya han optado por recuperar la Filosofía en 4º de la ESO entre ellas la Comunidad de Madrid. Pero este es uno de los aspectos más polémicos el de no incluir esta asignatura dentro del plan Si preguntas a los alumnos.. pues hay de todo.

Y es que con esta propuesta del Gobierno podría suceder que un chaval no escuchase hablar de Platón en su vida. Porque si en 4º de la ESO su Comunidad no la incluye, puede ser que no escuche nada de esto durante su años de instituto. Otro aspecto que preocupa es la rebaja de nivel.

¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de exigencia?, ¿cómo afecta a los padres?, ¿y a los profesores?, ¿puede enseñarse la Historia sin ser de forma cronológica?, ¿dónde queda el valor de la Filosofía? En los próximos minutos vamos a centrarnos en ello... hablamos de educación..

En España ha habido 8 leyes de Educación diferentes desde 1980. LOECE, LRU, LODE, LOGSE, LOCE, LODE, LOE, LOMCE Y LOMLOE. Parece de broma, pero es así. La última incluye muchos cambios al margen del golpe a la educación especial y a la concertada vamos sabiendo más detalles... como te digo esta semana hemos conocido la propuesta del Gobierno para la ESO: eliminan la calificación numérica, se pasará de curso sin límite de suspensos y se dice adiós a las recuperaciones. Dicen que lo hacen para luchar contra el abandono escolar: que en nuestro país se sitúa en el 9% frente al 2% de la media de la OCDE.

También... se pretende potenciar la lógica en lugar de la memorización. Por eso tocan la asignatura de Historia, que pasa a enseñarse de forma no cronológica o la Filosofía que no se incluye en la propuesta del Gobierno. Por cierto, lo que sí que incluyen es la educación en valores feministas. Carlos es profesor en el Colegio La Asunción Cuestablanca.

Te recuerdo que estamos analizando el nuevo currículo aprobado por el Gobierno para la ESO un currículo que baja muchísimo el nivel de exigencia y se olvida de asignaturas como la Filosofía. El gran José Antonio Marina hablaba de improvisación y lo cierto es que estamos conociendo los detalles de esta nueva ley a cuentagotas estamos casi en abril y esto tiene que aplicarse en septiembre aún falta conocer cual es el plan del Gobierno para Bachillerato ¿por qué se hacen las cosas así?

Llevamos 8 leyes de educación desde 1980 ¿no es hora de sentarse para ponerse de acuerdo y llegar a un pacto que evite todos estos jaleos? Pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy hemos hablado de educación centrándonos en ese nuevo currículo de Secundaria aprobado por el Gobierno. Esa bajada de exigencia, el “olvido” de la Filosofía. Hemos hablado con profesores, con padres, con el gran Marina. La verdad es que todos coinciden en algo, que ni la improvisación ni la bajada de exigencia pueden ser buenas.