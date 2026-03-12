El caso de Francisca Cadenas ha dado un vuelco definitivo. Tal como ha contado Juan Baño en el programa 'La Linterna' de COPE a Ángel Expósito, los investigadores de la Guardia Civil creen tener la certeza del lugar donde ha permanecido el cuerpo durante todo este tiempo. Según fuentes de la investigación, "el cuerpo de Francisca Cadenas estuvo estos 9 años en esa especie de sumidero o arqueta bajo el suelo en el que la encontró la Guardia Civil".

Nueve años de incertidumbre en Hornachos

La resolución del caso ha supuesto un gran impacto en Hornachos (Badajoz), una localidad de poco más de 3.000 habitantes donde todos se conocen. El alcalde, Francisco Buenavista, expresaba en 'Herrera en COPE' el sentir general: "esta familia necesita ya iniciar un duelo, necesitan descansar", un sentimiento compartido por los vecinos que durante años han vivido con la intranquilidad de una desaparición sin explicación.

Nos habéis tenido 9 años en vilo"

El enfado y el dolor se han hecho patentes en el pueblo, que ha decretado tres días de luto oficial. Como recogía el enviado de COPE Extremadura, Adrián García, una vecina gritaba a los furgones de la Guardia Civil que trasladaban a los detenidos: "nos habéis tenido 9 años en vilo", resumiendo la angustia de casi una década. La familia, según ha trascendido, siempre supo que Francisca estaba en esa casa y nunca se equivocaron, a pesar de que la madre de la desaparecida murió un año después de la desaparición con la pena de no saber dónde estaba su hija.

Yo no sabía nada, yo no sabía nada"

La búsqueda de Francisca Cadenas se centra en la casa de dos sospechosos

El drama ha tenido otros momentos de máxima tensión, como cuando el hijo menor de Francisca se ha encontrado con uno de los detenidos, quien solo ha sido capaz de balbucear: "Yo no sabía nada, yo no sabía nada", mientras era conducido por los agentes. Unas palabras que contrastan con los indicios que han llevado a su detención.

La noche que desapareció Francisca

Todo comenzó el 9 de mayo de 2017. Francisca Cadenas, de 59 años, desapareció en un trayecto de apenas 50 metros cerca de su casa tras acompañar a la hija de unos amigos a su coche. Era noche de Champions y, según relató su hijo días después, "la familia vio cómo mi madre volvía los pasos hacia este callejón, y en este callejón se le perdió la pista y no sabemos nada de ella". Desapareció sin dejar rastro, con la puerta de su propia casa abierta.

Una investigación que apuntaba a los vecinos

A pesar de las batidas de vecinos, voluntarios y Protección Civil, la búsqueda inicial no dio frutos. La familia y el pueblo pidieron que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se hiciera cargo del caso, lo que finalmente ocurrió en 2024. La investigación dio entonces un giro y se centró en dos hermanos que vivían en la misma calle, los hermanos González, que siempre estuvieron en el punto de mira.

Los hermanos de Hornachos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

Los agentes del ECIO (equipo de inspecciones oculares) y del GAO (grupo de apoyo operativo) entraron en la vivienda con un plan trazado. El uso de georradar y sónar para detectar cavidades fue clave. Pronto detectaron una zona manipulada que les condujo al lugar exacto donde, tras nueve años, se ponía fin a la búsqueda.

El pasado 10 de marzo, la UCO procedió a la detención de los dos hermanos que, según ha informado la propia Guardia Civil, ya han pasado a disposición judicial. Poco después, se encontraron los restos óseos y, finalmente, se confirmó que el ADN correspondía al de Francisca Cadenas. A pesar de que el abogado de los detenidos defiende su inocencia, la investigación da por cerrado uno de los casi 6.000 casos de desapariciones sin resolver que hay en España, permitiendo que Hornachos pueda, al fin, llorar a Francisca.