Guido Stein, experto en trabajo: "No permiten presentar candidatos por encima de 55 años a los headhunters de las grandes empresas, ni de relleno"

El edadismo se ha consolidado como una de las barreras más extendidas en el mercado laboral español, rodeado de mitos que apartan a los trabajadores de más edad. Para analizar este fenómeno, Ángel Expósito ha entrevistado en 'La Linterna' a Guido Stein, profesor y autor del libro 'Yold: la edad y el oficio', quien desmonta la creencia de que el talento senior es menos productivo o resistente al cambio, cuando en realidad aporta estabilidad y valiosas redes de contactos.

Preguntado por el creciente auge del edadismo, Stein señala una razón demográfica principal: vivimos más y en mejores condiciones. "La pirámide se ha invertido y la gente mayor está en plena forma, van a vivir más años y esto nos presenta unos retos apasionantes", ha explicado. Este cambio obliga a repensar los planes de jubilación y la sostenibilidad psicológica, ya que la vida activa se alarga "20 o 30 años" tras la jubilación, un periodo en el que estas personas "consumen, votan y hacen de todo".

Hipocresía empresarial

Pese a que el discurso oficial de las empresas suele alabar la experiencia, Stein denuncia que existe "mucha hipocresía" al respecto. Califica el edadismo como una "discriminación sangrante, dolorosa, inaceptable y en plena ebullición", mientras que, en la práctica, es muy difícil hacer un hueco estable al talento senior. Esta discriminación por edad se manifiesta de formas muy concretas en los procesos de selección.

La afirmación más contundente del experto apunta directamente a los responsables de recursos humanos de las grandes corporaciones. Según Stein, a los 'headhunters' "no se les permite presentar candidatos por encima de 55 años, ni de relleno". Esta práctica se justificaría en una serie de prejuicios, como ha comprobado en una encuesta a directivos: "resistencia a la innovación, difícil encajarles, más caros o menos energía" son algunos de los argumentos esgrimidos.

El valor de la experiencia

Frente a estos prejuicios, el profesor introduce el concepto de "Yold" (del inglés Young and Old), que da título a su libro y define a una generación que es "joven y mayor a la vez". Según Stein, "los antiguos 40 son los nuevos 60", y estas personas ya no anhelan la prejubilación, porque nada envejece tanto como dejar de trabajar. Esta gente mayor levanta la voz contra la discriminación y reivindica su espacio.

El principal valor de estos profesionales es, precisamente, la experiencia operativa. "Estos tíos lo han hecho, lo han hecho bien, y pueden volver a hacerlo", ha defendido Stein, añadiendo que muchos de ellos "introducen la inteligencia artificial maravillosamente bien". Además, aportan un temple y una serenidad muy necesarios en el contexto actual.

En este sentido, el autor describe la sociedad actual como "muy inflamada", donde conviven jóvenes "en plena ebullición" con "nuevos adolescentes de entre 40 y 50 años". Frente a ello, el talento "Yold" ofrece un temple "muy deseable para la toma de decisiones", una cualidad que les augura "un futuro estupendo". Con esta expresión que está en boca de todos, se refleja una microagresión habitual que los mayores denuncian.

Un paso al margen

Para que este encaje sea posible, el experto también señala que los profesionales de más edad deben "saber dar un paso al margen". Esto implica ceder en dos aspectos clave: estatus y retribución. Según Stein, al cabo de los años un profesional pasa a "ser muy caro", y aceptar un ajuste salarial puede facilitar su continuidad, ayudando a evitar un "tapón" que frene las promociones de los más jóvenes.