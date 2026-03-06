El duro análisis que hace Santi Cañizares de la victoria del Real Madrid en Balaídos: "No veo al equipo como rival del Barcelona en La Liga"

El Real Madrid, tras perder contra Osasuna y Getafe, visitaba al Celta plagado de bajas y con el objetivo de no descolgarse de la lucha por La Liga, donde tiene una desventaja de cuatro puntos frente al FC Barcelona que ocupa el liderato. Y pese a las numerosas ausencias, Álvaro Arbeloa pudo alinear un once de garantías con Thiago Pitarch y Mendy como grandes novedades.

VALVERDE EVITA UN NUEVO TROPIEZO BLANCO

Los de Claudio Giráldez dominaron en los primeros compases del partido. Sin embargo, el Madrid respondió con tres ocasiones de gol consecutivas. La primera fue de Vinicius, que estrelló el balón en el palo derecho de la portería de Radu. Y las dos siguientes de Tchouaméni, que fue el encargado de poner el 0-1 en el marcador con un zapatazo a media altura imposible de atajar para el guardameta rumano.

EFE Tchouaméni celebra el 0-1 del Real Madrid contra el Celta de Vigo.

El tanto no cambió el guion del partido. El Celta seguía siendo el dueño del balón y en un balón largo encontró el empate. Swedberg se anticipó a Trent aprovechando un despiste defensivo del inglés y asistió para que Borja Iglesias marcara a placer el 1-1 desde el interior del área pequeña.

Los minutos fueron pasando y el ritmo del partido decayó. Los dos equipos intentaron dormir el balón con largas posesiones y justo antes del descanso Courtois evitó con un paradón el gol de Swedberg. Tras el descanso, el Madrid tuvo varios errores defensivos, pero fue creciendo y encerró al Celta en su campo. Aunque todas las ocasiones eran tiros muy lejanos, fáciles de detener para Radu.

El dominio blanco fue a más y, en un saque de esquina, reclamó un penalti por mano de Jutglà, pero el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, señaló un empujón previo de Palacios sobre Moriba. Los de Arbeloa no encontraban espacios en ataque, empezaron a desesperarse y en un contragolpe Iago Aspas mandó un disparo al palo que pudo costarle una nueva derrota al Real Madrid. Sin embargo, Valverde apareció en el minuto 93 para marcar el 1-2 después de que su disparo golpeara en Marcos Alonso. Un gol que daba al Real Madrid una sufrida victoria para seguir metido en la lucha por La Liga.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de la victoria ante el Celta

EL DURO ANÁLISIS DE CAÑIZARES.

Fernando Morientes, Óscar Pereiro y Santi Cañizares analizaron el partido a su conclusión en la retransmisión de Tiempo de Juego y la opinión más contundente, sin lugar a dudas, fue la del exportero.

"El empate hubiese sido lo más justo", empezó diciendo Cañizares. Y agregaba seguidamente: "Más allá de la victoria, no veo al Real Madrid como rival del Barcelona en La Liga".

"No lo veo", insistía el exjugador, que no cree que el Real Madrid pueda competirle al equipo azulgrana tras ver el partido que realizaron los blancos en Balaídos contra el Celta.