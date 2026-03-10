José Antonio Zarzalejos desgrana el fin del orden mundial y avisa a Europa: "Tiene que rehacerse y defenderse"

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto Sentido' del programa Herrera en COPE, ha analizado las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el fin del orden mundial. Según Zarzalejos, esta afirmación significa que "el conjunto de organizaciones, tratados e instancias de justicia internacionales acordados tras la Segunda Guerra Mundial en 1945 han perdido su vigencia".

El fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU

En sentido estricto, para el analista, "la legalidad internacional que establecían los acuerdos del Consejo de Seguridad de la ONU, ha saltado por los aires". Este órgano, responsable de mantener la paz y la seguridad mundiales, está compuesto por quince miembros, cinco de ellos permanentes y con derecho de veto (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido).

¿Qué significa que el orden mundial ha quedado sin efecto?, por José Antonio Zarzalejos | El sexto sentido

Zarzalejos ha calificado su funcionamiento durante décadas como "decepcionante", ya que no ha logrado garantizar sus objetivos. "Los estados con derecho de veto han paralizado el consejo cuando les ha convenido", ha afirmado, citando como ejemplos la actuación de Estados Unidos en el conflicto de Israel y Gaza y la de Rusia con su invasión a Ucrania.

Esta falta de eficiencia se ha extendido, según el periodista, al ámbito financiero, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; al comercial, con la Organización Mundial del Comercio; y al judicial, con la Corte Permanente de Justicia Internacional. Además, ha criticado que la ONU haya acogido a "sistemas totalitarios que infringen clamorosamente los derechos humanos".

Europa, "de vacaciones" en su defensa

Lejos de ser una causa, la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense es, para Zarzalejos, "la consecuencia directa del fallido orden mundial". Ha explicado que mucho antes de su elección en 2016, "todo el entramado organizativo internacional, las reglas que lo regían, eran sistemáticamente violados por los unos y por los otros".

En este contexto, y citando una "feliz expresión del canciller alemán Friedrich Merz", el periodista ha señalado que "Europa estaba de vacaciones en la construcción de su seguridad y de su defensa". Una situación que, como dejó claro Von der Leyen, debe cambiar de forma urgente.

EFE La presidenta de a Comisión, Ursula von der Leyen

Europa "tiene que rehacerse y defenderse", ha subrayado Zarzalejos, porque las amenazas ya son una realidad tangible. "Los misiles de Irán ya han impactado en Chipre, es decir, Unión Europea, y en Turquía, es decir, espacio OTAN", ha advertido. Una realidad que interpela directamente al presidente del Gobierno español: "Ese es el estado de la cuestión, quiera o no, Pedro Sánchez".