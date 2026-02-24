Remi Brague y Fabrice Hadjadj, dos de los grandes pensadores europeos contemporáneos, han tenido un fecundo coloquio en la Universidad CEU-San Pablo bajo el título “Quo vadis, Europa”? La pregunta retoma el eco del inolvidable discurso de San Juan Pablo II en 1982 en Santiago de Compostela, cuando lanzó un emocionante grito de interpelación a la vieja Europa para que volviera a ser ella misma y avivara sus raíces. Remy Brague ha insistido en esa necesidad de volver a los fundamentos, a las fuentes, frente a la Europa de las ocurrencias, que ha dejado de moverse y que al final no va a ninguna parte porque, sencillamente, le falta rumbo y orientación.

Fabrice Hadjadj ha dicho que, para reavivar la esperanza del mundo, Europa necesita desplegar de nuevo sus raíces grecolatinas y sus alas judeocristianas. Europa siempre está en crisis y en misión, lo suyo es siempre ir más allá de sí misma. Paradójicamente, y contra las cantinelas sobre España, donde nos seguimos percibiendo como una nación sin autoestima, Hadjadj dice que en lo más genuino de nuestro país se encuentra la proa de Europa, que no es tanto puerta como puerto abierto al mundo. Europa fue a las Américas y si se pregunta a dónde va hoy, la respuesta pasa por interpelar a la inteligencia de la Hispanidad. Según el joven intelectual católico francés, ella será quién podrá reabrir el camino, que no puede ser más que un camino de vuelta y de elevación.