"Va a ser muy difícil un acuerdo de paz entre Israel y Líbano mientras mantengan la ocupación de los territorios palestinos, parte del sur del Líbano y los Altos del Golán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano, un movimiento que, aunque creíble, está intrínsecamente ligado al frente iraní. Así lo ha analizado el catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Álvarez-Ossorio, en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito. El experto señala que la condición de Irán para sentarse a negociar en Islamabad es precisamente este cese de hostilidades, por lo que "los dos frentes hay que contemplarlos unidos y no separados".

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Los obstáculos para una paz duradera

A pesar del alto el fuego, el camino hacia un tratado de paz definitivo se presenta "complicado". Álvarez-Ossorio recuerda que el objetivo de Israel de forzar militarmente un acuerdo se ha intentado sin éxito desde la invasión de 1982. El principal escollo, según el catedrático, es que "va a ser muy difícil avanzar mientras Israel mantenga la ocupación de estos territorios". Se refiere a tres frentes clave: la ocupación de los territorios palestinos, la de parte del sur del Líbano y la de los Altos del Golán.

Va a ser muy difícil avanzar mientras Israel mantenga la ocupación de estos territorios"

EFE Un edificio en Líbano tras el ataque de Israel

Actualmente, Israel ocupa la zona sur del Líbano hasta el río Litani, lo que equivale al 10% del territorio libanés. Para el experto, "sin una retirada previa, ya digo, va a ser muy difícil alcanzar cualquier tipo de acuerdo". Esta situación mantiene a Hezbolá en una postura de resistencia, al asegurar que "mientras continúe la ocupación israelí en el Líbano, tendrán todo el derecho a resistir por todos los medios".

Una guerra contra el Líbano

El conflicto actual no es solo una guerra de Israel contra Hezbolá, sino "una guerra de Israel contra el Líbano, una más", según Álvarez-Ossorio. El catedrático denuncia que Israel está aplicando "la misma lógica que en Gaza", sin diferenciar entre civiles e infraestructuras militares. Esta estrategia ha provocado la destrucción de cientos de aldeas, más de 40.000 viviendas, hospitales y escuelas, afectando también a la población cristiana del sur.

Es muy difícil negociar cuando alguien está apretando el gatillo al mismo tiempo"

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Esta es la séptima vez que Israel ataca Líbano en los últimos 80 años, con el objetivo fallido de destruir primero a la OLP y ahora a Hezbolá. La trágica situación que vive el Líbano se agrava por la impunidad con la que, según el experto, se realizan estos ataques, sin que la Unión Europea haya impuesto sanciones.

La presión de la economía y las elecciones

En paralelo, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto muerto. Ambas partes mantienen "posiciones maximalistas", explica Álvarez-Ossorio. Irán, aunque debilitado por los ataques, "tiene la llave del estrecho de Ormuz" como baza negociadora. Por su parte, Estados Unidos cree que puede imponer una "rendición incondicional" al régimen iraní.

Sin embargo, el tiempo juega en contra de Donald Trump. La crisis económica en países occidentales y la proximidad de las elecciones de noviembre en Estados Unidos son un factor de presión. El catedrático recuerda el lema de Bill Clinton, "es la economía, estúpido", para explicar cómo el aumento del precio de la gasolina y el descontento de su electorado por las "aventuras bélicas" podrían forzar a Trump a buscar un acuerdo rápido.

A pesar de las posiciones alejadas, Álvarez-Ossorio ve una "gran esperanza". "Tanto Trump como el régimen iraní necesitan un acuerdo para salvarse", concluye. El presidente estadounidense necesita evitar un deterioro de la situación económica antes de las elecciones, mientras que Irán no puede soportar por más tiempo el bloqueo y necesita una salida que garantice la supervivencia del régimen.