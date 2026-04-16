Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel.

Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", ha escrito Trump en su red Truth Social.

Redacción Digital Mensaje de Donald Trump en su red social 'Truth Social' anunciando el alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano

El presidente estadounidense ha anunciado en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo", sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump ha recordado el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que "se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio".

"He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine", para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera", indicó en Truth Social.

Según Trump, "ha sido un honor" el "haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima".

El presidente de Líbano traslada a Trump su agradecimiento por sus esfuerzos para lograr un alto el fuego

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha reiterado este jueves su agradecimiento a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por sus esfuerzos para lograr un alto el fuego entre el partido-milicia chií Hezbolá e Israel durante una llamada telefónica con el mandatario en la que también ha expresado su deseo de que los contactos entre las partes no se detengan.

"El presidente Aoun ha renovado su agradecimiento por los esfuerzos que Trump está llevando a cabo para lograr un alto el fuego en Líbano y garantizar la paz y la estabilidad de manera permanente, como preparación para alcanzar el proceso de paz en la región", ha señalado la Presidencia libanesa en un comunicado.

Aoun ha deseado así "que estos esfuerzos continúen" para detener los enfrentamientos "lo antes posible". "Por su parte, Trump ha respondido con su apoyo al presidente Aoun y a Líbano, y ha enfatizado su compromiso de satisfacer la solicitud libanesa de un alto el fuego en el menor tiempo posible", ha zanjado.

Esto se produce horas después de que Trump afirmara que los "dos líderes de Líbano e Israel", en alusión a Aoun y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, iban a hablar durante la jornada de este jueves después que los gobiernos de ambos países acordaran continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos.

"Intentando crear un poco de margen entre Israel y Líbano. Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana", dijo el magnate en un breve mensaje publicado en la víspera en redes sociales, sin menciones explícitas a ninguno de los dos.

Por su parte, Aoun ha recalcado este jueves que el alto el fuego será "el punto de partida" en las negociaciones con Israel, cuando se esperan contactos directos con Netanyahu, tras de las conversaciones iniciadas en Washington

conflicto en oriente próximo

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20 % del petróleo de todo el mundo.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.