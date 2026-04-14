López Miras amaga con recurrir el decreto de regularización de inmigrantes

El Gobierno de Murcia estudiará a fondo el decreto de regularización de inmigrantes aprobado este martes por el Consejo de Ministros y lo recurrirá a los tribunales si es necesario. Así lo ha anunciado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que ha criticado que el Ejecutivo central no haya consultado ni tenido en cuenta la opinión de las autonomías.

Riesgo de colapso en los servicios públicos

López Miras estima que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez puede provocar una saturación de los servicios básicos, ya que no va acompañada de recursos económicos para hacerle frente. "Lo que va a suponer la decisión del gobierno de España, desde luego, es una mayor saturación del sistema público, de los servicios públicos, si no se dan más recursos para eso", ha advertido.

Se puede generar un colapso, una saturación a los servicios públicos que no es deseable" Fernando López Miras Presidente de la Comunidad de Murcia

El presidente murciano ha lamentado que se trata de "una decisión muy importante, una decisión que afecta a todas las comunidades autónomas y no se ha contado, no se ha consultado". Ha insistido en que las autonomías son las que tendrán que prestar la atención sanitaria y educativa sin haber recibido financiación adicional por parte del Estado.

Una decisión sin consenso

Desde el ejecutivo murciano consideran que una medida de tal calado requiere "la consulta, desde luego, y el trabajo, la colaboración con las comunidades autónomas, que ha sido ausente durante todo este proceso". López Miras ha añadido que la inmigración "requiere también, muchas cuestiones, control, y lo que hace el gobierno es de todo menos controlarla".

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha añadido que el Gobierno de la Región de Murcia siempre ha sido partidario de una inmigración ordenada y regular, pero estima que la regularización debe ir acompañada de una memoria con su impacto presupuestario y económico "porque esto supone atender a más personas desde todos los servicios" públicos.

La decisión de regularizar de forma masiva a extranjeros sin papeles debe ir acompañada "de la dotación económica correspondiente".