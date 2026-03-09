"Según la CIA, Mojtabá Jameneí era conocido por su influencia como 'el hijo del amo', apodo que su propio padre corrigió para afirmar que 'su hijo era un amo por sí mismo'"

El programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito ha abordado la figura de Mojtabá Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán. Este sucede a su padre, el ayatolá Alí Jameneí, tras un ataque atribuido a los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos. En un contexto donde los misiles y drones dominan los cielos, la información y el espionaje se han convertido en la gran línea de batalla, como se ha analizado en 'El Tema del Día'.

Como apunte a la actualidad, el colaborador Luis del Val ha ofrecido su análisis en el programa, lanzando una advertencia sobre el futuro del nuevo líder: "Si yo fuera el tal Mojtabá Jameneí, yo muy tranquilo no dormiría". Esta afirmación subraya la inestabilidad y el peligro que rodean su recién adquirido poder.

Una república con sucesión monárquica

La situación en el antiguo imperio persa presenta numerosas particularidades. Irán, que derribó la monarquía para instaurar una república islámica, ahora elige al hijo del anterior jefe supremo como sucesor, un procedimiento más propio de las monarquías. Curiosamente, el elegido no es el primogénito, sino el segundo hijo, Mojtabá Jameneí, de 56 años.

CONTACTO vía Europa Press Mojtaba Jamenei, hijo del Líder Supremo Alí Jamenei

El 'amo por sí mismo'

Según informes de la CIA estadounidense, Mojtabá era conocido por su influencia sobre su padre, lo que le valió el apodo de "el hijo del amo". Al conocer este sobrenombre, su propio padre, Alí Jameneí, corrigió la percepción popular con una frase contundente.

Su hijo era un amo por sí mismo"

El nuevo líder supremo iraní y la inteligencia en la guerra El tema del día Escuchar

El padre le rectificó y afirmó que "su hijo era un amo por sí mismo", un gesto que confirma su carácter autoritario y de mando. A pesar de sus años de estudios teológicos, Mojtabá tampoco ostenta el título de ayatolá. Esta reputación ha llegado a oídos de figuras como Donald Trump, quien ya ha expresado su descontento.

Un océano de corrupción y fanatismo

Para el nuevo líder, tener que negociar con quienes contribuyeron a la muerte de su padre, su esposa y su hija no será una tarea fácil. El país es descrito como un "océano de corrupción y fanatismo" sobre un mosaico de chiíes, suníes, azeríes, turcos, kurdos y baluchíes. Gobernar esta mezcla de etnias y religiones en medio de una guerra se antoja una labor de extrema dificultad.

Yo muy tranquilo no dormiría"

Alamy Stock Photo Donald Trump

Ante este panorama, es posible que a Mojtabá Jameneí "ni siquiera le ofrezcan la posibilidad de negociar". En este sentido, como apuntan los analistas, su hermano mayor, al no ser el sucesor designado, "ha tenido, yo creo que mucha más suerte" al quedar al margen de la línea de sucesión.