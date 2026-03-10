El miedo a la guerra redefine el patriotismo de los 'expats' españoles en el extranjero

La situación de los casi tres millones de españoles que viven y trabajan en el extranjero, conocidos como 'expats', ha cobrado una nueva dimensión a raíz de la guerra en Oriente Próximo. La periodista Marta San Miguel ha reflexionado sobre este fenómeno en la sección ‘Traficantes de Palabras’ de 'Herrera en COPE', presentado por Jorge Bustos, analizando cómo los recientes ataques de Irán han afectado a quienes residían en zonas de lujo.

Una vida en un contenedor

San Miguel ha compartido su propia experiencia tras vivir unos meses en Lisboa por motivos laborales. Allí conoció a otras familias extranjeras de alto poder adquisitivo que trabajaban en multinacionales y se definían a sí mismos como 'expats'. Según ha relatado, al preguntarles si no echaban de menos su país, una de ellas le respondió que "su casa cabía en un contenedor de barco".

Esta afirmación llevó a la periodista a una profunda reflexión sobre el sentido de la pertenencia. Desde entonces, como ella misma ha contado, cuando ve entrar un buque por la bahía de su ciudad, no puede evitar pensar en esa idea de una vida nómada y desapegada.

El patriotismo nacido del miedo

La periodista ha contrapuesto la facilidad de su regreso a España, que solo requirió un vuelo y varias maletas, con la difícil situación que ahora afrontan los 'expats' en los Emiratos Árabes. Para ellos, la amenaza de los drones y proyectiles desde Irán ha hecho que la distancia con su hogar no se mida solo en kilómetros, sino en temor.

En este contexto, San Miguel ha destacado el caso de algunos 'influencers' que, tras abandonar España criticándolo como "un país sin futuro", ahora "exigen volver de forma inmediata". Este cambio de actitud evidencia cómo la seguridad se antepone a cualquier otra consideración.

DPA vía Europa PressUn avión sobrevuela un suburbio al sur de Beirut, bastión del Hezbolá proiraní

Como contrapunto, ha mencionado la propuesta en el Reino Unido del líder liberal demócrata Ed Davey, quien ha sugerido que los 'expats' que deseen regresar en vuelos fletados por el gobierno "paguen un impuesto". Esta medida ha sido vista como una especie de castigo por haberse mudado a países con beneficios fiscales y veranos eternos.

Finalmente, Marta San Miguel ha concluido con una advertencia clara que se sitúa entre ambos extremos. "No es la distancia, sino el miedo lo que nos vuelve patrióticos, y no en el mejor sentido de la palabra", ha sentenciado, subrayando cómo el instinto de protección puede alterar la percepción de la identidad nacional y el hogar.