Joan Laporta, sobre los detalles del fichaje frustrado de Messi en 2023: "No tengo miedo a que hablen los Messi, contarían la misma versión que nosotros porque es lo que fue"

Joan Laporta ha explicado en 'El Partidazo de COPE' los detalles sobre el intento de fichaje de Leo Messi en 2023. En una entrevista con Juanma Castaño, el candidato a la presidencia del FC Barcelona ha reconstruido los hechos que rodearon la negociación para el regreso del astro argentino, que finalmente no se materializó.

Un contrato 'muy justito'

Laporta ha aclarado que la situación era compleja. "Yo lo que dije es que él me dice que Messi quiere volver, que Xavi lo ve bien", ha precisado. A partir de ahí, se preparó un contrato con unas condiciones con las que pensaban que "podía entrar en la liga. Estábamos con el también muy justito".

El documento se envió a Jorge Messi para su análisis y, según recuerda Laporta, "creo que hubo alguna modificación o algo en cuanto a la cláusula de rescisión". Sin embargo, la respuesta definitiva llegó a finales de mayo, cuando el padre del jugador le comunicó su decisión final en una reunión personal.

La versión de los Messi

Preguntado por Juanma Castaño sobre si teme que Jorge o Leo Messi contradigan su relato, Laporta se ha mostrado tajante: "No, no, en absoluto". El candidato ha asegurado que "estoy convencido que sí, porque fue la que fue", y ha añadido que no cree que Jorge Messi cambie de versión, ya que "con Jorge siempre nos hemos entendido".

Finalmente, Laporta ha querido desviar el foco de la polémica, subrayando que lo importante ahora son las elecciones a la presidencia. "En estas elecciones, lo que no queremos tampoco es desviar la atención de lo que les interesa a los culés", ha afirmado, insistiendo en que la prioridad es elegir a la junta directiva para los próximos cinco años.