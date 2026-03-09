El interés compuesto, una de las herramientas más poderosas para construir patrimonio con el tiempo

La Linterna de COPE con Ángel Expósito acaba de lanzar Hablamos de ahorro, una nueva sección semanal en colaboración con Trade Republic que busca mejorar la educación financiera de los ciudadanos. Esta iniciativa nace como respuesta a la situación en España, que se encuentra a la cola de Europa en esta materia y en participación en el mercado de capitales.

Los datos reflejan esta realidad: uno de cada tres españoles admite no tener conocimientos suficientes para gestionar su dinero. Además, más del 40% del ahorro financiero de los hogares se mantiene en depósitos y efectivo, un porcentaje muy superior a la media europea y con una remuneración mínima.

El interés compuesto, la 'octava maravilla'

La herramienta clave que se presenta para combatir esta situación es el interés compuesto, a menudo descrito como la 'octava maravilla del mundo' en una cita popularmente atribuida a Albert Einstein. Se trata de un proceso donde los rendimientos generados por una inversión se reinvierten para que las propias ganancias generen nuevos beneficios.

En otras palabras, "tus ganancias iniciales empiezan a 'trabajar' para ti, creando un efecto bola de nieve con el paso del tiempo". Este mecanismo es considerado como la mejor herramienta para el ahorro y la inversión a largo plazo.

Un ejemplo práctico

Para ilustrar su poder, se plantea un ejemplo sencillo: una inversión inicial de 10.000 euros con un rendimiento anual del 10% se convertiría en 11.000 euros el primer año. Si se reinvierte la ganancia, al final del segundo año el capital ascendería a 12.100 euros.

El verdadero potencial se observa a largo plazo: en 30 años, esa misma inversión alcanzaría los 174.000 euros gracias al interés compuesto, frente a los solo 40.000 euros que se obtendrían con un interés simple.