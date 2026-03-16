"El único país que puede estabilizar el mercado del petróleo es el mismo que ha creado el problema, que es Estados Unidos"

El cierre del estrecho de Ormuz mantiene en vilo al mercado energético mundial, ante el temor de una subida estratosférica de los precios del petróleo. En el programa La Linterna de COPE, el analista Enrique Serbeto ha desgranado junto a Expósito las posibles alternativas para aumentar la producción de crudo y evitar así un escenario de picos de precios como el que se teme, que ya tiene su reflejo en el surtidor.

Alternativas inviables en Sudamérica y África

La búsqueda de sustitutos para el petróleo bloqueado ha llevado a mirar hacia América del Sur. Según Serbeto, "Brasil podría ampliar su capacidad", pero el principal inconveniente es el tiempo. El país sudamericano necesitaría "a lo mejor, un año y medio" para poner en marcha la explotación de sus plataformas costeras en el Atlántico, lo que descarta una solución a corto plazo.

El continente africano tampoco ofrece una salida inmediata. Países como Nigeria o Angola se enfrentan, según el experto, a problemas estructurales como "infraestructuras envejecidas, inestabilidad política y falta de inversión". Estas circunstancias hacen que su capacidad para aumentar la producción de manera fiable sea muy limitada.

Alamy Stock Photo Tanques de almacenamiento de petróleo en Luanda, Angola.

Incluso naciones más pequeñas como Guinea Ecuatorial, que recientemente ha sido incluida en un viaje papal, no representan una alternativa. Serbeto ha explicado que este país está invirtiendo sus recursos en "construir una nueva capital en el territorio continental, que se llama la Ciudad de La Paz", en lugar de en su industria petrolera. La conclusión para el analista es clara: no hay una opción real ni en África ni en América del Sur.

El papel paradójico de Estados Unidos

Descartadas estas vías, las opciones se reducen drásticamente. Una de ellas sería Rusia, si bien Serbeto apunta que es una alternativa con "consecuencias que ya sabemos". Por tanto, la única posibilidad real de estabilizar el mercado recae en Estados Unidos. Gracias a la técnica del "fracking", el país norteamericano ha alcanzado la autosuficiencia y dispone de capacidades de exportación, por lo que "la importación de petróleo no es necesaria" para ellos.

Alamy Stock Photo La fábrica Petroblend mezcla productos derivados del petróleo en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Sin embargo, la solución es también la raíz del problema. El analista ha señalado que la administración de Trump parece tener "otros intereses en que el petróleo venga de otros sitios". La conclusión de Serbeto es contundente y paradójica: "el único que podría ahora mismo resolver los problemas es el que lo ha creado, que es Estados Unidos", un país que a pesar de tener la llave, mantiene una postura ambigua en el tablero energético global.