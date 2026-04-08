"La trama Kitchen y el caso de Leire Díez, la fontanera del PSOE, están unidos por los audios de las saunas del suegro de Pedro Sánchez"

El juicio del caso Kitchen ha dado un giro inesperado que lo conecta directamente con la actualidad política y con el entorno del PSOE. Según ha desvelado Alejandro Requeijo en 'El Foco' de 'La Linterna', el tribunal ha citado a declarar como testigo al empresario Javier Pérez Dolset, una figura clave en el caso de Leire Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE'. La razón es su presunta implicación en la aportación de un audio de 2014 en el que el comisario Villarejo hablaba de las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

El origen: la 'guerra sucia' contra Sánchez

La historia de la grabación se remonta a 2014, cuando el comisario José Manuel Villarejo conversó con un alto cargo del Ministerio del Interior sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez, quien acababa de ser elegido secretario general del PSOE. Villarejo propuso usar esa información en su contra y, como era su costumbre, lo grabó todo. Diez años después, con Sánchez en La Moncloa, ese audio ha reaparecido en un momento de máxima tensión política, coincidiendo con los cinco días de reflexión del presidente por la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez.

Ha sido en este contexto cuando ha entrado en escena Leire Díez, quien presuntamente llevó la grabación a la cúpula del PSOE. Según la información de COPE, Díez se reunió con dirigentes como Santos Cerdán y Antonio Hernando para presentarles el audio. La estrategia del partido habría sido utilizarlo para defender la tesis de que el 'caso Begoña Gómez' no es más que un nuevo episodio de la guerra sucia contra Sánchez que se inició hace una década.

EFE La fontanera del PSOE, Leire Díez, acudiendo al juzgado

La conexión con la trama Kitchen

Para dar oficialidad a la cinta, el PSOE activó un plan para judicializarla, incorporándola en la documentación del juicio del caso Kitchen, uno de los grandes escándalos de la democracia. La excusa era que en la conversación, además de las saunas, Villarejo mencionaba otros asuntos que demostraban su acceso privilegiado al Ministerio del Interior en la etapa del PP. Al inicio del juicio, varios abogados de la defensa pidieron expulsar la grabación, alegando que su origen era dudoso.

Las defensas han sostenido que el audio procede de Javier Pérez Dolset, el colaborador de Leire Díez, quien a su vez lo habría obtenido del canal de Telegram de Alvise Pérez. Uno de los letrados ha afirmado en el juicio que Pérez Dolset "es un señor que está buscando grabaciones que puedan favorecer al PSOE en todos los ámbitos".

Es un señor que está buscando grabaciones que puedan favorecer al PSOE en todos los ámbitos"

EFE El excomisario José Manuel Villarejo llega a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) que continúa resolviendo cuestiones previas al juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz

Un testigo inesperado

Pese a la petición de los letrados, el tribunal del caso Kitchen, presidido por la magistrada Teresa Palacios, ha decidido mantener la grabación como prueba en el juicio. Pero la sorpresa ha llegado cuando, a petición del abogado de Villarejo, también ha acordado citar a declarar como testigo a Javier Pérez Dolset para que aclare el origen de la fuente de prueba, una decisión poco habitual en este tipo de procesos.

Consideramos que debe venir quien ha aportado esa fuente de prueba como testigo"

La propia presidenta del tribunal ha confirmado la admisión de la prueba testifical con un contundente: "Esa se va a admitir". Así, la declaración de Pérez Dolset se convierte en uno de los puntos más interesantes del juicio. Cabe recordar que tanto él como Leire Díez están siendo investigados por presuntas maniobras contra la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, las dos instituciones que lideran las pesquisas sobre la corrupción que afecta al actual Gobierno.

De esta forma, el juicio de Kitchen acaba mezclando "las cloacas de ayer con las cloacas de hoy", como apuntaba Requeijo. El caso sobre el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, se ve ahora conectado con la actualidad a través de los audios sobre las saunas de Sabiniano Gómez, cuya existencia sigue generando controversia, y sobre los que el propio Villarejo aseguró haber montado un sistema de escuchas que el PSOE habría guardado en un cajón.