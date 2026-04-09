Marc Vidal, inversor: "En el SEPE aparecen más de 3 millones de personas que no están ocupadas y que no computan como parados"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España ha superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero el analista económico Marc Vidal ha desgranado la realidad detrás de esta cifra en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE'. Según Vidal, el dato "tiene truco", ya que se basa en un cálculo que no refleja la situación real del empleo en el país.

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Vidal ha explicado que el Gobierno computa el número de afiliados en términos desestacionalizados y no en base a la afiliación media real, que es "como se debería de medir". Con el cálculo real, "el dato bajaría a poco más de 21,8 millones". Por tanto, ha sentenciado el analista, "los 22 millones solo existen como ajuste estadístico, porque elimina el efecto del calendario, cuando la economía, en realidad, los salarios y las familias funcionan con el dato medio y no con ese ajuste".

Afiliaciones, no afiliados: la clave

El apunte, según ha recordado Marc Vidal, es especialmente relevante. De hecho, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, matizó en sus redes sociales que se trataba de "afiliaciones" y no de "afiliados". "Una persona puede tener diferentes afiliaciones en un mismo mes si tiene más de un empleo", ha señalado Vidal en COPE, por lo que el pluriempleo está inflando el contador final.

Una persona puede tener diferentes afiliaciones en un mismo mes si tiene más de un empleo" Marc Vidal Inversor

Pero existen "más capas" en este análisis. El experto ha añadido que "una parte significativa del crecimiento del empleo proviene del incremento poblacional por inmigración, no de una mejora estructural del mercado laboral interno".

El impacto de los fijos discontinuos

A estos factores se suma la cuestión de los fijos discontinuos, la modalidad contractual que más creció en marzo con un repunte del 23% y que altera las cifras de paro. Vidal ha recordado que, aunque se insista en que hay 2,4 millones de desempleados, "en el SEPE aparecen más de 3 millones de personas que no están ocupadas cuando se incluyen los fijos discontinuos inactivos y que no computan como parados".

Europa Press Oficina de Empleo de Chipiona

Finalmente, el analista económico ha puesto sobre la mesa un último dato para la reflexión que ha calificado de "misterio". "En 2008, España generaba más horas trabajadas por semana que hoy, que tenemos, por cierto, 2.000.000 de trabajadores más".