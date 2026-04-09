Carlos Herrera analiza el alto el fuego "esencialmente frágil" en Irán y las amenazas de Trump a España

El comunicador Carlos Herrera ha dedicado su monólogo de las 7H de este jueves en 'Herrera en COPE' a desgranar la actualidad nacional e internacional, poniendo el foco en tres puntos clave: la frágil situación en el estrecho de Ormuz, las renovadas amenazas de Donald Trump a España y las últimas novedades del caso de las mascarillas, también conocido como caso Ábalos. Desde Málaga, con motivo del 60 aniversario de COPE en la ciudad, Herrera ha analizado un escenario geopolítico y judicial de máxima complejidad.

Un alto el fuego "esencialmente frágil"

El principal foco de tensión internacional se sitúa en el estrecho de Ormuz, donde se ha anunciado un alto el fuego de dos semanas que, según Herrera, "se tambalea más que un balancín". La razón de esta fragilidad reside en que la Guardia Revolucionaria iraní no ha ordenado formalmente el cese de hostilidades y su propuesta de paz es calificada como una “declaración de victoria” con puntos incompatibles con las condiciones de Donald Trump.

Alamy Stock Photo Estrecho de Ormuz

Más de 24 horas después del anuncio, el estrecho sigue bloqueado. Irán condiciona su desbloqueo a que Israel cese sus bombardeos en el Líbano contra las milicias de Hizbulá, patrocinadas por Teherán. Sin embargo, Israel considera esta una "historia aparte" y argumenta que los ataques de Hizbulá a su territorio continúan. La única certeza es la convocatoria de una primera reunión entre Estados Unidos e Irán el próximo sábado en Islamabad.

Las advertencias de Trump a España

En el ámbito de la política internacional, Carlos Herrera ha destacado la reunión de Donald Trump con el secretario general de la OTAN. En ella, el presidente estadounidense ha vuelto a amenazar con sanciones para los países que pagan menos en defensa, una advertencia que apunta directamente a naciones como España.

Aunque no se ha hablado de sacar a EE. UU. de la Alianza Atlántica, sobre la mesa vuelve a estar la amenaza de cerrar las bases de Rota y Morón. Herrera ha matizado que estas bases son españolas de utilización conjunta y estratégicas para Estados Unidos como punto intermedio para sus operaciones en Oriente Medio, lo que complicaría un cierre que, no obstante, tendría graves consecuencias económicas para la zona.

Novedades en el 'caso Koldo'

En clave nacional, la actualidad se centra en la tercera sesión del juicio del 'caso Koldo', con la declaración como testigo de Carmen Pano. Según desveló The Objective, Pano reconoció haber llevado a la sede del PSOE en Ferraz dos sobres con 90.000 euros en efectivo en bolsas de plástico, un dinero que presuntamente provenía de la trama de hidrocarburos y que le habría entregado Víctor de Aldama.

EFE El empresario Víctor de Aldama (i) el día del juicio contra él, contra el exminitro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García

Este testimonio es clave para entender el funcionamiento del cobro de comisiones que conecta a figuras como Aldama, Ávalos, Koldo y Cerdán. Aldama, implicado también en el rescate de Air Europa, niega haberle dado esa orden a Pano, con quien no acabó bien su relación profesional en "ese oscuro mundo de los que se arriman al oscuro poder político", según ha descrito Herrera.

La sesión de ayer también contó con la comparecencia de Claudia Montes, conocida como antigua Miss Asturias. A diferencia de otros testigos, Montes reconoció que, aunque sí se presentaba en su puesto de trabajo en LogiRail, una empresa pública de Adif, "hay que reconocer que sí estaba enchufada". Asegura que allí nadie le pedía trabajar y que se dedicaba a leer "sobre trenes".

TRECE Claudia Montes, testigo en el juicio del 'caso mascarillas'

Uno de los momentos más reveladores de la jornada de ayer fue el testimonio de Ignacio Zaldívar, antiguo cargo de Adif. Zaldívar reconoció que la entonces presidenta de la entidad, Isabel Pardo de Vera, lo llamó para transmitirle una queja directa del ministro Ábalos por el trato que estaba recibiendo 'la pobre Jessica' en su puesto en Ineco. La queja del ministro, según Zaldívar, fue directa: "Que me dice la presidenta, que la ha llamado el ministro, que estáis molestando a Jessica".

Herrera ha concluido su análisis lamentando tener que "pagar impuestos para que estos golfos coloquen a sus amigas por la cara cobrando sin trabajar". El comunicador ha criticado duramente el pésimo servicio ferroviario y ha cuestionado la gestión de los responsables de Adif y Red Eléctrica, cuya ineficacia, afirma, queda cada día más patente.