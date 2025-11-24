El excomisario Villarejo asegura que se montó un sistema de escuchas en las saunas de Sabiniano Gómez: "Ese sistema lo tiene el PSOE guardado en un cajón"

El periodista Antonio Naranjo ha desvelado este miércoles en el programa 'Herrera en COPE' una información publicada por The Objective sobre el comisario Villarejo y las saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según Naranjo, en su sección 'Mr. Dato', se confirma que dichos establecimientos eran en realidad prostíbulos y que Villarejo instaló un sistema de grabación.

Un sistema de escuchas para extorsionar

El objetivo de estas grabaciones y escuchas, según la información, era acumular material comprometedor para, "en caso de necesidad, extorsionar a sus más célebres clientes con mando en plaza política o judicial". Naranjo ha derribado la idea de que eran simples "saunas de relax", confirmando su naturaleza como locales de prostitución.

El escándalo adquiere una dimensión mayor al revelarse que en estos locales se ejercía la prostitución incluso con menores de 18 años, concretamente de nacionalidad marroquí y brasileña. Este hecho, según el periodista, está "confirmada y denunciada por los propios trabajadores".

El material, en manos del PSOE

Se montó un sistema de extorsiones, pero que ese sistema de extorsiones lo tiene el partido socialista de Pedro Sánchez" Antonio Naranjo Periodista

La información detalla que todo el contenido de esas grabaciones fue adquirido por "la cloaca", en referencia al empresario Javier Pérez Dolcet. Posteriormente, este material habría sido entregado "en sede del partido socialista" alrededor del año 2017. Naranjo afirmó que "se montó un sistema de extorsiones, pero que ese sistema de extorsiones lo tiene el partido socialista de Pedro Sánchez".

Ante la pregunta de Carlos Herrera sobre el destino de dichas grabaciones, Antonio Naranjo dejó en el aire qué hizo el PSOE con ellas, a lo que el presentador apostilló que probablemente se decidiera "guardarlo en el cajón".