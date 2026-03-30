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La Casa Blanca responde a Sánchez que no necesita su ayuda para la guerra de Irán

Es la respuesta de Trump al cierre del espacio aéreo español a los vuelos de Estados Unidos que participan en la guerra

(Foto de ARCHIVO)March 24, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a swearing-in ceremony for US Secretary of Homeland Security (DHS) Markwayne Mullin in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, March 24, 2026. Mullin was confirmed as DHS secretary, placing the former Oklahoma senator in charge of a Trump administration immigration crackdown that has triggered a 37-day funding shutdown of the cabinet agency,Image: 1085947355, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Graeme Sloan - Pool via CNP / Zuma Press / ContactoPhotoEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.24/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Graeme Sloan - Pool via CNP

Donald Trump 

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Casa Blanca respondió a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el Gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra.

Es la respuesta de Donald Trump a la decisión de Pedro Sánchez de  cerrar el espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán que ha originado una guerra en Oriente Próximo que se prolonga ya más de un mes.

España no solo no permite el uso de las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones norteamericanos sino que tampoco autoriza a esta aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español según publica esta lunes El País y han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

La negativa de España al uso de las bases de Rota y Morón ha aumentando la tensión entre ambos países y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cargado contra España en numerosas ocasiones

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme en su postura de "No a la guerra" ante las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial tras la negativa de España a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota en las operaciones contra Teherán.

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