Enrique Serbeto, experto en diplomacia: "La amistad de Europa con India excluye buenas relaciones con Pakistán, que está formando una alianza con Arabia Saudí y puede que Turquía"

El experto en diplomacia Enrique Serbeto analiza en 'La Linterna' las complejas consecuencias del acuerdo con la India, que alteran los equilibrios en Asia Central

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a la izquierda, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, en el centro, y Narendra Modi, primer ministro de la India, se reúnen en Hyderabad House.
La Linterna

Expósito enciende El Foco de La Linterna con el experto en diplomacia Enrique Serbeto para hablar sobre el acuerdo UE-India

José Manuel Nieto

Publicado el - Actualizado

2 min lectura4:33 min escucha

En el programa 'La Linterna', Ángel Expósito ha encendido 'El Foco' para analizar, junto al experto en diplomacia Enrique Serbeto, las consecuencias menos visibles del reciente acuerdo entre la Unión Europea y la India. Aunque el pacto se ha celebrado como un hito geoestratégico, Serbeto desvela una serie de implicaciones que reordenan los equilibrios en Asia Central y consolidan a la India, llamada a convertirse en la tercera potencia económica mundial, en un ascenso del que todavía se habla poco.

Un nuevo tablero geopolítico

La amistad de Europa con India excluye buenas relaciones con Pakistán, que está formando una alianza con Arabia Saudí y puede que Turquía"

El acuerdo con la India, calificado por Ursula von der Leyen como la "madre de todos los acuerdos", ha supuesto la entrada de Europa en el "espinoso mundo de los equilibrios de Asia Central". El analista ha señalado la principal derivada del pacto: "La amistad con la India, pues, excluye buenas relaciones con Pakistán", un país que "está formando una alianza con Arabia Saudí y puede que con Turquía". Estas nuevas relaciones con la India complican el escenario para la diplomacia europea, obligada a "navegar en estos remolinos sin salpicarse".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa; el primer ministro de India, Narendra Modi; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras anunciar un acuerdo de libre comercio entre la UE e India

Los intereses de India como potencia global

La India ahora mismo es el principal contacto con el mundo para los de Kabul"

India se consolida como una potencia con sus propios intereses globales. Serbeto ha explicado que, tras reunirse con los líderes europeos, el primer ministro Narendra Modi contactó con Venezuela después de que Estados Unidos le convenciese para dejar de comprar petróleo a Irán. La India necesita a Irán como vía de acceso a Afganistán para evitar a Pakistán, lo que evidencia la complejidad de sus alianzas y su interés en el país afgano.

De hecho, según Serbeto, "La India ahora mismo es el principal contacto con el mundo para los de Kabul", en referencia al gobierno talibán. El nuevo acuerdo comercial que aspira a conquistar India se firma mientras el país acrecienta su rol global, como demuestra el reciente pacto con Donald Trump para bajar los aranceles al 18%.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen (2-i), el primer ministro indio, Narendra Modi (i), y el presidente de la Comisión Europea, Antonio Costa (2-d), llegan a las celebraciones del Día de la República de la India.

El caos de los divorcios en Polonia

Finalmente, el experto ha comentado la situación en Polonia, donde el nuevo Gobierno ha empezado a anular sentencias de jueces nombrados por el anterior ejecutivo nacionalista. Esta medida ha provocado que "muchos divorcios que de repente han sido anulados", llevando a que personas que se creían divorciadas descubran que legalmente no lo están porque su sentencia ha sido invalidada.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

