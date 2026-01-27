Una nueva era en las relaciones con India

La UE sellará por fin hoy en Dehli un tratado de libre comercio con India, descrito como “el mayor acuerdo comercial de la historia” y como "la madre de todos los acuerdos comerciales”. Es la joya de la corona de un paquete de cooperación que incluye una Asociación de Seguridad y Defensa, similar a la suscrita con Japón y Corea del Sur. Se trata, para las dos partes, de una respuesta adaptativa al incierto contexto internacional generado por la Administración Trump, que obliga a los aliados de EE. UU. a diversificar sus alianzas, evitando a la vez exponerse en exceso a China. Para Europa, esta apuesta por India no está exenta de riesgos. Además de la deriva autocrática del gobierno de Narendra Modi, hay que recordar la cercanía del país a Rusia, a la que está permitiendo eludir las sanciones por la invasión de Ucrania.

No se plantea en cambio objeción en el frente agrícola. El tratado comercial, arduamente negociado durante dos décadas, ha excluido esta área, muy sensible para las dos partes, a diferencia de lo sucedido con el acuerdo recientemente firmado con Mercosur, paralizado por el Parlamento Europeo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE. La mayoría de los gobiernos comunitarios defiende la entrada en vigor provisional. Y con toda lógica: si el objetivo es promover relaciones basadas en la cooperación y en un comercio con reglas justas y claras, igual de importante o más que el acuerdo con India es para Europa el firmado con Mercosur. Es importante sin embargo actuar con prudencia, dando respuesta a las inquietudes y sin exacerbar las posturas de rechazo.