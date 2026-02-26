José Sanz, dueño de un taller: "Llevo 20 años con el negocio y los impuestos que pagamos ahora son una barbaridad, tenemos un socio que es Hacienda y repartimos a la mitad"

El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, se ha desplazado hasta Alaquàs (Valencia) para conocer de primera mano la realidad del trabajo en España. En el taller Área Ruedas, sus propietarios, José Sanz y Amparo López, explican cómo es el día a día de un negocio que cumple 20 años y que se ha convertido en un referente en su sector, pero que también afronta los grandes retos que supone ser autónomo en nuestro país.

España vive cifras de empleo récord, con más de 22 millones de ocupados y una tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 17 años. Sin embargo, detrás de los grandes números se encuentra la realidad de colectivos como los autónomos, que representan un 15% de la población ocupada. Para entender su situación, es necesario poner cara y ojos a los datos y conocer historias como la de este taller valenciano, una de las muchas que conforman la compleja realidad del empleo en España.

Veinte años de crecimiento y especialización

José Sanz y su mujer, Amparo López, montaron el negocio hace dos décadas. Empezaron siendo ellos dos y un empleado, y hoy forman un equipo de 19 personas. El proyecto nació del negocio familiar del padre de José, y aunque varios de sus hermanos también se dedican a ello, ellos han conseguido diferenciarse. "Nos hemos especializado mucho en la rueda industrial, y en estos 20 años nos hemos convertido, creo que en un referente en nuestra especialidad", explica Sanz.

La organización del trabajo es clave. Mientras José es el responsable técnico de todo el taller, Amparo asume el rol de responsable comercial, gestionando ventas, compras y la atención al cliente. El negocio se divide en tres áreas: neumáticos de turismo, neumáticos industriales y las unidades móviles, con las que se desplazan para reparar maquinaria pesada en el mismo lugar donde opera.

COPE Ángel Exposito con los trabajadores de un taller

Servicios esenciales en los momentos más duros

El compromiso de Área Ruedas ha quedado patente en las situaciones más críticas. Durante la DANA que asoló Valencia, tuvieron "la gran suerte de que no nos llegó el agua". Se convirtieron en el único taller disponible en la zona. "Compramos un compresor, alquilamos otro y dimos servicio a policía, a la UME, a todo el que venía, porque no había nada ni nadie que les pudiera ayudar", relata José.

En la pandemia, su labor también fue fundamental. Amparo recuerda cómo iba al taller con un salvoconducto "como si estuviera vendiendo droga, me daba hasta miedo". Abrieron con un equipo reducido de cinco personas para atender a las flotas de Mercadona y Consum, además de ambulancias y policía. "Mi marido estaba afuera en el taller junto con un operario, yo me encargaba de los teléfonos, y el contable y Miguel, que es nuestro comercial", detalla.

La "barbaridad" de los impuestos y la falta de personal

Tras dos décadas, José Sanz es contundente sobre el principal obstáculo. "Llevo 20 años con el negocio y los impuestos que pagamos ahora son una barbaridad", afirma. Su percepción es clara: "Sabemos que tenemos un socio, que tenemos que repartirnos la mitad con nuestro socio, que es Hacienda. A partir de ahí, si eso lo tenemos asumido, pues tenemos que vivir con ello".

COPE José Sanz y Amparo López

El otro gran desafío es la contratación de gente, una situación que José califica como "una pesadilla". En un mercado laboral donde se debate sobre cómo el trabajo consiste en corregir a una IA por un bajo salario, en este taller han tenido que cambiar su enfoque por completo para encontrar trabajadores.

Amparo López, encargada de la selección de personal, lo resume de forma directa: "De hecho, nosotros ya no buscamos personal cualificado. Simplemente decimos, '¿quieres trabajar?'. Porque el que quiere trabajar, aprende". La clave, insisten, es la actitud. "Si tiene actitud, lo demás lo ponemos nosotros: formación, paciencia, errores", una filosofía que contrasta con la de jóvenes que aspiran a cobrar el SMI para poder seguir estudiando.

Gracias a esta mentalidad, han construido un equipo diverso y cohesionado. En el taller trabajan personas de múltiples nacionalidades, como venezolanos, senegaleses, de Cuenca, argentinos, que se llevan "superbién". Un ejemplo de que, ante las dificultades, la voluntad de trabajar es el motor más potente.