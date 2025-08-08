El almirante Garat señala qué tendría que pasar para que España entrara en guerra con Marruecos, entre lo mejor de la temporada

En 'Herrera en COPE ' cerramos la temporada como referentes de la radio española y por ello, y como cada verano, queremos recordar los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de este último año con nuestros oyentes.

Una de las noticias que más interesaron fue la entrevista al almirante Juan Rodríguez Garat. Después del estallido de la guerra entre Israel e Irán, a la que se suma la de Ucrania y Rusia, ha obligado a los países europeos a resituarse.

La inversión de los Gobiernos en defensa llevaba una tendencia al recorte. Sin embargo, desde hace algún tiempo, se considera que los presupuestos de defensa que son miembros, por ejemplo, de la OTAN, debían aumentar. Por lo tanto, quisimos preguntarnos si estamos en época de desarme o de raerme.

El almirante Garat en 'Herrera en COPE'

¿Época de desarme o de rearme?

"En este momento, según los datos de presupuestos de defensa, por primera vez en la historia de la humanidad, el presupuesto en defensa ha aumentado en todas las regiones del globo.

Hay un desarme moral en muchas naciones. Son muchos los que han dicho que Europa se ha desarmado. El caso de España es algo más grave, nuestros problemas de defensa nacional vienen de lejos, ya que a los españoles nos falta una cultura de defensa . Nos hemos convertido en un pueblo ingenuo que piensa que no tiene enemigos porque no quiere tenerlos", comenzó diciendo.

Garat apuntó que, con la invasión de Ucrania, "hay mucho más interés en la sociedad española en este tipo de temas. Ese mayor interés posibilita que contribuyamos entre todos a un objetivo que todos los gobiernos desde la transición ha dicho tener, aumentar la cultura de la defensa".

¿Es posible una guerra entre España y Marruecos?

Por otro lado, el almirante se refirió a nuestro país vecino, Marruecos, que ha acelerado su rearme: "El papel de Marruecos se debate mucho en la prensa española, el país está gastando mucho dinero en armamento. Se está rearmando pensando fundamentalmente en Argelia. La parte militar es solo una más de la diplomacia".

Alamy Stock Photo El puesto fronterizo de Tarajal entre Ceuta y Marruecos

Ante la pregunta de si descarta la posibilidad de que las hostilidades sean reales en la frontera de Ceuta y Melilla, Garat fue tajante: "No hay nada descartar, en mi negocio no se puede descartar nada".

"El Marruecos actual no va a atacar Ceuta y Melilla militarmente porque no es su objetivo y porque no tiene ninguna posibilidad de éxito en una guerra. Lo que sí es posible es que con el tiempo, si la situación de Marruecos se deteriora, como ocurrió en Irán o Yemen, caiga en brazos de padrinos indeseables, como es el caso de Irán y pueda crearnos problemas más allá.

Estamos hablando de algo muy improbable, no conviene alarmar a la ciudadanía, pero podría ocurrir que un grupo yihadista con base en Marruecos con el apoyo de Irán o de quien corresponda en ese momento, que montara como mínimo lo que está ocurriendo en el Mar Rojo en las proximidades del Estrecho de Gibraltar".