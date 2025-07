El Gobierno confirma el nuevo requisito obligatorio desde este 1 de julio que puede dejarte sin apartamento en tus vacaciones de verano: "No se puede"

Este 1 de julio, muchas personas que han decidido alquilar un piso o un apartamento turístico deben tener en cuenta una nueva obligación legal. A partir de esta fecha, todas las viviendas de uso turístico están obligadas a solicitar su número de registro, un requisito imprescindible para poder seguir alquilando de forma legal y evitar sanciones.

Este trámite es obligatorio para aquellos propietarios que quieran publicitar su vivienda en plataformas digitales o gestionar reservas online, ya sea a través de portales como Airbnb, Booking u otros canales. Y ojo porque sin este número identificativo, no podrán anunciar ni operar legalmente, según la nueva normativa.

La medida busca en cierta forma ordenar el mercado del alquiler turístico, garantizar unos estándares mínimos y facilitar el control por parte de las administraciones. Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana , con ella se pretende hacer frente al "complejo escenario" del mercado de la vivienda, con herramientas que frenen las estafas.

Esta nueva exigencia nace del Real Decreto 1312/2024 , que activa una ventanilla única digital para estos arrendamientos, y se alinea con el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo, de aplicación directa en todos los países miembros.

legislación sobre alquileres, en constante cambio

La legislación sobre alquileres está en constante transformación, y esto responde tanto a presiones sociales como económicas, políticas o turísticas. Pues bien, ahora estamos ante un cambio inminente que tiene que ver con estas últimas.

A nadie se le escapa que la irrupción de plataformas como Airbnb han transformado el mercado, y muchos países y regiones han tenido que ajustar sus normas para regular estos arrendamientos de corta duración.

pasos a seguir para alquilar un piso turístico

Los propietarios tendrán que acudir al Colegio de Registradores y presentar cierta documentación básica como la referencia catastral, dirección exacta del inmueble, modalidad de alquiler (vivienda completa o por habitaciones), capacidad máxima de ocupación y acreditación del cumplimiento de los requisitos que marca su comunidad autónoma.

número de registro identificativo

Una vez aprobada la solicitud, se asignará un número de registro identificativo, que será obligatorio mostrar en todas las plataformas 'online' donde se anuncie el alojamiento.

Europa Press Piso de alquiler

puede solicitarse después del 1 de julio

Para tranquilidad de los propietarios el número de registro podrá solicitarse también después de este 1 de julio, pero no se otorgará si el solicitante no dispone de las licencias o declaraciones responsables exigidas por su comunidad autónoma o ayuntamiento.

Además, las plataformas de alquiler vacacional deberán enviar información mensualmente a la ventanilla única digital en la que deberán comunicar una serie de detalles:

El número de registro facilitado por cada anfitrión

La dirección del alojamiento

Las URL de los anuncios activos

Y los datos de actividad por unidad de alquiler

EUROPA PRESS Vivienda en construcción

"caos" y "falta de claridad"

La medida no ha estado exenta de polémica. Varias comunidades del Partido Popular han pedido la "convocatoria urgente" de una Conferencia Sectorial de Turismo con el ministro Jordi Hereu, ante lo que consideran un "caos" y "falta de claridad" en la aplicación del decreto.

Si me quitan el anuncio lo hacen con todas las reservas que cuelguen de él, por tanto, sí hay un daño a los usuarios finales" Silvia Blasco Presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos

"Una vez que envías la documentación, tienes que esperar a que te respondan y no he recibido respuesta" Nacho Propietario de Murcia

"sí hay un daño a los usuarios finales"

Por su parte, las asociaciones del sector denuncian que hay grandes lagunas al respecto. "Las plataformas tienen una orden diciendo que todos los que no tengan este número de registro deben ser eliminados. Y si quitan el anuncio lo hacen con todas las reservas que cuelguen de él, por tanto, sí que hay un daño a los usuarios finales", lamenta Silvia Blasco, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos , en un testimonio recogido en Herrera en COPE.

Blasco considera que este registro único va a provocar la eliminación de al menos el 70% de la oferta actual debido a las trabas para hacer ese trámite.

Además señala que las comunidades autónomas “ya cuentan con sus propios registros turísticos” y denuncia que esta nueva normativa “no complementa, sino que duplica estructuras y complica innecesariamente el sistema”.

NACHO NO HA RECIBIDO RESPUESTA

Nacho es uno de esos propietarios que tiene un apartamento turístico en Murcia y que ya ha solicitado ese número. Pero se ha encontrado con trabas, según ha relatado en Herrera en COPE. "Una vez que envías la documentación, tienes que esperar a que te respondan y no he recibido respuesta". Sin ese número, recuerda, "no se puede ni publicitar en las plataformas como Airbnb o Booking".

aprobación de la junta de vecinos

Esta medida se suma a otra que llegaba en abril que afectaba también a los propietarios que deseen poner en alquiler turístico su vivienda, que desde entonces requerirán de la aprobación de la junta de vecinos.

En concreto, necesitarán una mayoría en la votación del visto bueno de tres quintas partes del resto de propietarios para que un piso pueda comenzar a alquilarse como vivienda turística.

El objetivo es evitar los conflictos que suelen surgir en las comunidades de vecinos por este tipo de arrendamientos, ya que los inquilinos temporales, en muchos casos, no respetan las normas de convivencia ni los horarios de descanso.

600.000 euros de multa

Y ojo porque los propietarios que se lancen a la piscina sin contar en este caso con el consentimiento de la comunidad podrían enfrentarse a multas que, según la normativa de cada autonomía, pueden alcanzar los 600.000 euros.