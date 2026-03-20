"La emergencia habitacional de Pedro Sánchez, con lo fácil que es decir que la vivienda es una catástrofe en España, es por lo que Sumar propone la congelación de los precios del alquiler"

El Gobierno de coalición ha tardado 20 días en aprobar las nuevas medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, pero la noticia ha sido la profunda división entre los socios. El enfrentamiento entre PSOE y Sumar a cuenta de la vivienda ha retrasado el Consejo de Ministros durante dos horas, evidenciando la tensión interna, un choque que fue analizado en el programa 'La Linterna' de COPE.

Nuevas rebajas fiscales y ayudas directas

El principal decreto anticrisis aprobado incluye una batería de ayudas económicas que entran en vigor este sábado. Entre ellas destaca la rebaja del IVA al 10% para carburantes, gas, electricidad, pellets y leña. Este plan de choque también contempla una rebaja de los impuestos especiales de hidrocarburos y electricidad y la suspensión del impuesto de producción eléctrica.

Además, se congela el precio máximo de la bombona de butano y propano y se prorroga el bono social eléctrico. Sectores como transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores recibirán una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante y fertilizantes. Para evitar la especulación, el Ejecutivo dotará a la CNMC de "nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis para enriquecerse".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Un decreto 'papel mojado' para la vivienda

El segundo decreto, y el origen de la polémica, se centra en la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga de dos años para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027. Son las medidas que exigía Sumar para dar su brazo a torcer, a pesar de que nacen sin futuro parlamentario, como admitió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Somos conscientes desde el poder ejecutivo que no existe aún una mayoría parlamentaria en el congreso de los diputados para poder convalidarlo"

Sánchez ha reconocido que no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para sacar adelante la medida estrella de sus socios. "Somos conscientes desde el poder ejecutivo que no existe aún una mayoría parlamentaria en el congreso de los diputados para poder convalidarlo", ha afirmado, para después añadir: "pero no por ello el gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española", un problema sobre el que muchos se preguntan si con un sueldo de 1.600 euros se puede comprar un piso.

'Salseo' y 'duelo a garrotazos' en la coalición

El choque obligó a Sánchez a negociar personalmente con Yolanda Díaz, quien había dado plantón a la parte socialista del Gobierno. El presidente restó importancia al incidente, calificándolo como "la dinámica normal de un gobierno de coalición". "Entiendo que el salseo, pues, es interesante para los medios de comunicación, pero creo que estamos hablando de un plan muy relevante", ha comentado Sánchez.

El único escudo social que SUMAR concebía era uno que protegiese a la gente de este país"

EFE La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Presidencia Félix Bolaños

Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha celebrado en un vídeo la victoria de sus tesis, presentándose como la defensora de las clases populares. "Hemos dado una pelea muy importante por defender a la gente trabajadora de nuestro país", ha declarado, subrayando que "el único escudo social que SUMAR concebía era uno que protegiese a la gente de este país, y que tuviera, en el centro, el principal problema de nuestro país, que se llama vivienda".

Desde la oposición, el Partido Popular ha cargado contra la escenificación del conflicto. Su secretario general, Miguel Tellado, ha descrito la situación como un "duelo a garrotazos" entre "la vicepresidenta de los Óscar y el presidente superhéroe de la paz". Con ironía, Tellado ha sugerido a Sánchez un nuevo lema: "No a la guerra en el consejo de ministros".