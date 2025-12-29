"Cuando un trabajador está de baja, además de pagar las cotizaciones, algunos convenios colectivos obligan a la empresa a compensar la prestación completa"

El problema del absentismo laboral en España ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Según el último informe del Círculo de Empresarios, analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por el periodista económico Iván Alonso, una media de un millón y medio de personas faltan cada día a su puesto de trabajo. Esta cifra supone que en 2023 se perdieron más de 368 millones de horas de trabajo, un 52% más que antes de la pandemia, con una factura que ya roza el 5,4% del PIB, casi 81.000 millones de euros anuales.

Las causas de una escalada "insostenible"

Silvia Iranzo, presidenta del grupo de trabajo de Economía y UE del Círculo de Empresarios, ha explicado en los micrófonos de COPE que el principal factor detrás de esta escalada son las incapacidades temporales. Destacan especialmente aquellas de "más difícil objetivación", como los problemas ligados a la salud mental (depresión, estrés, ansiedad) y las llamadas "algias", como dolores de espalda o cefaleas.

A esta situación se suma la saturación del sistema sanitario en los últimos años. Iranzo apunta que "el médico no te va a dar el alta hasta que no hagas las pruebas diagnósticas correspondientes, y podemos tardar meses, incluso un año". Esto provoca que las bajas en España no solo sean muchas, sino que también tengan una duración considerablemente mayor que en el resto de la Unión Europea.

El impacto económico y en la competitividad

El absentismo laboral afecta a la economía desde múltiples frentes. Por un lado, reduce el consumo de los hogares, ya que el trabajador de baja cobra solo un porcentaje de su nómina. Por otro, frena la inversión empresarial debido a la incertidumbre que genera en las plantillas y en las cuentas de resultados, pues mientras los ingresos disminuyen por la menor producción, los costes aumentan.

Aquí reside uno de los puntos clave para las empresas. Como detalla Iranzo, para el empresario, "cuando un trabajador está de baja, además de pagar las cotizaciones, algunos convenios colectivos obligan a la empresa a compensar la prestación completa". A estos se suman los salarios que deben abonar entre el cuarto y el decimoquinto día de baja. Todo ello merma la capacidad de competir en mercados exteriores de las compañías españolas.

La situación se agrava al cruzarse con la falta de mano de obra en sectores como la hostelería. Las empresas, especialmente las pymes, se ven obligadas a contratar sustitutos, asumiendo una doble cotización y el coste de la nómina completa del nuevo empleado. Este trabajador sustituto, además, no suele ser tan productivo como el titular y, en muchos casos, requiere una formación que la empresa ya había impartido.

Posibles soluciones y la sombra del fraude

Ante esta situación "insostenible", el Círculo de Empresarios reclama un acuerdo nacional que involucre a administraciones, empresas y agentes sociales. Iranzo considera que incluso la Unión Europea debería participar, dado que España es el cuarto país con mayor tasa de absentismo. En este contexto, ha habido voces que han señalado que a este problema se ha unido una nueva regulación por la que los españoles se enfrentan a una nueva regulación en el registro horario.

Entre las soluciones, Iranzo descarta que el teletrabajo sea una ayuda real para quien sufre un problema de salud grave. Sin embargo, ve con buenos ojos la propuesta de las "altas progresivas", que permitirían a un trabajador en recuperación incorporarse poco a poco a su puesto. "Sería un win-win", asegura, beneficiando tanto al empleado como a la empresa, que cotiza por un trabajador que no acude a su puesto.

Finalmente, surge el debate sobre la conciencia individual. Aunque el Círculo de Empresarios evita señalar el fraude, Iranzo menciona estimaciones que apuntan a que "1 de cada 10 trabajadores de baja podrían ser fraudulentos". Además, existe el riesgo de un "efecto contagio" en la plantilla si se percibe laxitud, lo que puede llevar a un "deterioro del clima laboral" y comprometer la propia supervivencia de la empresa.

Los sectores más afectados por esta lacra son los relacionados con los cuidados y las residencias, donde el absentismo puede alcanzar, según empresarios del sector, hasta un alarmante 40%. La situación, analizada en 'La Linterna', dibuja un panorama complejo que exige medidas coordinadas para atajar el coste millonario que supone para la Seguridad Social y la economía del país.