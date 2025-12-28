"Suben las pensiones contributivas, sí, pero no es lo mismo subir un 2,7 por ciento a alguien con una pensión de 3.000 euros que a alguien que cobra 1.000"

El gasto en pensiones ha marcado una nueva cifra récord en diciembre, con un desembolso que ha ascendido a más de 13.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 6 % respecto al año anterior. Así lo han analizado la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, y el periodista Rubén Corral en el programa 'La Linterna'. Este mes se han pagado más de 10 millones de pensiones contributivas y no contributivas, un gasto que, según García de la Granja, "hay que cubrirlo vía otros impuestos y vía deuda", ya que no es suficiente con lo recaudado por las cuotas a la Seguridad Social.

Un sistema “inviable”

La experta ha recordado que este incremento se debe no solo a que "hay una diferencia enorme entre el número de pensionistas hace 20 o 25 años y el de hoy en día", sino a que los nuevos pensionistas que entran en el sistema lo hacen con prestaciones más altas. Ante este panorama, varios especialistas consultados en el programa han puesto en duda la viabilidad del modelo actual. Es el caso de Juanma López Zafra, analista y profesor titular de CUNEF Universidad, quien ha calificado la situación de "inviable".

La situación del sistema de seguridad social hace que las clases medias, que son el 90 por 100 de todo, cada vez tengamos menos margen" Juanma López Zafra Analista y profesor titular de CUNEF Universidad

Según los expertos, mientras la prima de riesgo se mantenga en niveles bajos, habrá margen para que el Estado se endeude y pueda seguir pagando las pensiones. Sin embargo, la mayoría aboga por impulsar una "contrarreforma a la de Escrivá" para corregir lo que consideran "el lío monumental en el que estamos".

Propuestas de reforma

Entre las propuestas de los economistas para garantizar la sostenibilidad, el economista Daniel Lacalle ha destacado varias medidas clave. En primer lugar, considera que "lo primero que hay que hacer es sacar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social". En segundo lugar, defiende que el sistema de pensiones debe evolucionar hacia un modelo mixto como el de otros países de nuestro entorno, donde la gente "cotice a su nombre".

Esta idea es compartida por López Zafra, quien ha apuntado a la necesidad de transitar hacia un sistema de cuentas nocionales donde, además de la parte obligatoria, exista una parte de capitalización en la que "cada uno se responsabiliza de su ahorro". Para mejorar el modelo actual, Lacalle también ha señalado la importancia de mejorar la productividad, lo que conduciría a mejores salarios y, por tanto, a mayores cotizaciones a la Seguridad Social.

El ahorro privado, penalizado

La preocupación por el futuro de las pensiones es generalizada. Según un macroestudio de la patronal europea de aseguradoras, el 80 % de los españoles cree que con el actual sistema no podrá mantener su nivel de vida una vez jubilado. A pesar de ello, en España solo un 25 % de los trabajadores cuenta con un plan de pensiones privado, seis puntos por debajo de la media europea.

García de la Granja ha explicado que esta situación se debe a que "en España no se facilita el ahorro para pensiones, es más, se penaliza". Con el actual Gobierno "se ha reducido el dinero que te puedes desgravar anualmente si lo que quieres es tener un plan de pensiones privado". A esto se suma que los planes de empresa solo cubren al 14 % de los empleados, ya que, según la experta, los empresarios no pueden asumirlo debido a las altas cotizaciones sociales que ya soportan.

El pasado 24 de diciembre, el BOE publicó la revalorización de las pensiones para 2025: un 2,7 % para las contributivas, un 7 % para las mínimas y un 11,4 % para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, los economistas piden "sentido común y mesura" en estas subidas generalizadas. García de la Granja ha insistido en que "no es lo mismo subirle un 2,7 por 100 a alguien que tiene una pensión de 3.000 euros que a alguien que tiene una pensión de 1.000".

No es lo mismo subirle un 2,7 por 100 a alguien que tiene una pensión de 3000 euros que a alguien que tiene una pensión de 1000" Pilar García Muñiz Analista económica y directora de Mediodía COPE

La experta ha concluido recordando que el país se enfrenta a un escenario de absentismo laboral disparado, caída de la productividad y una presión fiscal creciente. En este contexto, ha advertido sobre el recurso a la deuda, recordando que los intereses de la misma ya son la segunda partida de gasto más importante del Estado y se pagan con los impuestos de los ciudadanos actuales. Un debate sobre el sistema de pensiones que, como ha señalado, lleva más de 28 años sobre la mesa.